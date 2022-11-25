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У одного из военных комиссариатов МосквыФото: Mikhail Tereshchenko/dpa/TASS/picture alliance
КонфликтыУкраина

В России создают реестр граждан, состоящих на воинском учете

Александра Иванова
4 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 26 ноября.

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На 276-й день полномасштабноговоенного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за событиями субботы, 26 ноября (время московское).

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Сотрудникам территориальных органов Пенсионного фонда РФ предлагают переводить часть зарплаты на благотворительный проект "Все для Победы!", направляющий средства на финансирование войны против Украины. Об этом сообщает Telegram-канал SOTA, опубликовавший копию распоряжения начальника Департамента управления делами и организационной работы Пенсионного фонда Чалова о том, что копии платежных поручений "о перечислении добровольной финансовой помощи из заработной платы работников" следует направлять в Исполнительную дирекцию ПФР.

Источник Telegram-канала в одном из региональных отделений ПФ РФ предположил, что тех, кто откажется делать переводы, могут лишить премий.

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В России до 1 апреля 2024 года будет создан государственный информационный ресурс, содержащий сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

При этом Федеральной налоговой службе и Минобороны РФ было поручено "осуществить с использованием единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации, идентификацию граждан, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе".

Хроника событий 25 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 25 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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Указ президента РФ Владимира Путина о создании информационного ресурса с данными о гражданах РФ, состоящих на воинском учете

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