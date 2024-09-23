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В РФ школьник напал на одноклассников с молотком и ножом

Виталий Кропман
23 сентября 2024 г.

13-летний подросток напал на школьников в Иркутской области. Пострадали трое детей, нападавшего обезвредил учитель физкультуры. Неделей ранее аналогичное нападение произошло в Челябинске.

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Машина Скорой помощи
Машина Скорой помощиФото: Sofya Sandurskaya/Tass/picture alliance

Школьник с молотком и ножом напал на одноклассников в поселке Балаганск Иркутской области. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По предварительным данным, несколько восьмиклассников переодевались в раздевалке перед уроком физкультуры, когда в нее ворвался еще один ученик и со спины набросился с молотком на одного из своих одноклассников, ударив его по голове. Двое других учеников, которые попытались защитить пострадавшего, получили травмы рук. Как указали в правоохранительных органах, обезвредил нападавшего учитель физкультуры. Жизни пострадавших ничего не угрожает: они получили небольшие ранения.

Причины нападения не ясны

С нападавшим - 13-летним Артемом Б. - работают сотрудники полиции. О мотивах его поступка ничего не известно. После происшествия СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более малолетних лиц, а также о халатности. По имеющейся информации, школу охранял вахтер, в здании не было ни турникетов, ни металлоискателей.

Второе нападение за неделю

16 сентября в коррекционной школе №68 в Челябинске подросток напал с молотком на других учеников и учителей. По предварительным данным, пострадали две девочки и мальчик 13 лет, а также преподаватель. Пострадавшие были госпитализированы. По информации правоохранительных органов у нападавшего были с собой, помимо молотка, нож и пневматический пистолет.

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