В РФ резко выросло число приговоров о конфискации имущества

В 2023 году российские суды стали значительно чаще конфисковывать имущество по политическим статьям, чем до начала войны, пишет издание "Можем объяснить".

Российские суды в 2023 году стали конфисковывать имущество у обвиняемых по политическим статьям в 2-3 раза чаще, чем до начала полномасштабной войны РФ в Украине. Об этом во вторник, 30 апреля, пишет Telegram-канал "Можем объяснить" , журналисты которого изучили официальную статистику Судебного департамента при Верховном суде РФ.

Так, в 2023 году число конфискаций по статьям о преступлениях против конституционного строя (ст. 275 - 284.3 УК РФ) выросло на 85% по сравнению с предыдущим годом и на 358% относительно довоенного 2021 года, указывают журналисты. К преступлениям по этим статьям относятся, например, организация или финансирование "экстремистского сообщества", госизмена, диверсия и другие. У осужденных по статьям о преступлениях против общественной безопасности (ст. 205-227 УК РФ) суды РФ в 2023 году конфисковывали имущество на 45% чаще, чем в 2022-м, а рост к довоенному 2021 году составил 210%. Среди указанных статей, в частности, - статья о "фейках" об армии, число приговоров по которой с начала войны неуклонно растет.

Чаще всего по политическим статьям конфискуются электроника и носители данных, указывает в материале "Можем объяснить" эксперт правозащитного проекта "ОВД-Инфо" Ева Левенберг. "Единственное жилье не конфискуют, но могут переселить в жилье меньшей площади", - отмечает юрист.

Закон о конфискации имущества за "фейки" о ВС РФ

В феврале 2024 года Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за ряд преступлений против безопасности РФ, среди которых - распространение "фейков" о российской армии, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и другие. Закон позволяет конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, которое, по мнению российских властей, используется для финансирования преступной деятельности.