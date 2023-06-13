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В РФ проходят новые обыски по делу Ильи Пономарева

Ольга Лебедева
19 мин. назад

По данным СМИ и правозащитников, силовики пришли к бывшим политикам и соратникам Пономарева в Москве и Московской области, а также в Калининграде.

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Автомобиль СК РФ (фото из архива)
Обыски в Москве СК РФ (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa

В Москве, Московской области и Калининграде проходят обыски по делу проживающего в Украине бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева. Силовики утром во вторник, 13 июня, пришли с обыском к экс-депутату от партии "Яблоко" Никите Ильину, сообщает "Медиазона".

По данным "ОВД-Инфо", после обыска Ильина увезли на допрос, к нему едет адвокат. Жена экс-депутата сообщила правозащитникам, что следственные действия связаны с уголовным делом против Ильи Пономарева.

РИА "Новости" пишет, что обыски проходят также у бывших депутатов Госдумы Маргариты Свергуновой и Олега Гонжарова, а также у подмосковного политика Бориса Коновалова и калининградского политика Соломона Гинзбурга. По данным агентства, следственные мероприятия у соратников Пономарева связаны с делом о "военных фейках" и оправдании терроризма против Ильи Пономарева.

Дело Ильи Пономарева

Аналогичные обыски прошли в конце декабря в нескольких российских регионах, в частности, в жилье администраторов ряда Telegram-каналов и бывших муниципальных депутатов Москвы. Как сообщило агентство  ТАСС, речь шла в том числе об участниках "съезда народных депутатов", состоявшегося в Польше с 4 по 7 ноября, а также о тех, кто выдвигался в сентябре на московских выборах от платформы "ВыДвижение". Силовики пришли также к экс-мундепам Сергею Цукасову и Владимиру Залищаку, а также бывшему кандидату в депутаты Госдумы Михаилу Лобанову. В Тюмени обыск прошел у журналиста интернет-издания 72.ru Артура Галиева, в Удмуртии - у бывшего координатора штаба Алексея Навального в Ижевске Резеды Абашевой.

Илья Пономарев избирался в Госдуму РФ 5-го и 6-го созывов, входил во фракцию партии "Справедливая Россия". В 2015 году он был лишен депутатской неприкосновенности, затем объявлен в международный розыск и заочно арестован Басманным судом Москвы. В августе 2022 года Коптевский суд Москвы вновь заочно арестовал Пономарева по делу о распространении "фейков" об армии РФ. Сам политик при этом уже несколько лет постоянно проживает в Киеве. В октябре Илья Пономарев был повторно объявлен в розыск в России.

В числе прочего, Пономарев является публичным лицом легиона "Свобода России", который взял на себя ответственность за рейды в Белгородскую область. Верховный суд РФ признал эту организацию террористической и запретил ее.

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