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В РФ призвали не запрещать покупку импортных аппаратов ИВЛ

Виталий Кропман
55 мин. назад

Необходимо сначала сделать качественную отечественную технику, а затем отказываться от иностранной, считает член Совета по правам человека при президенте РФ Ян Власов.

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Аппарат ИВЛ
Аппарат ИВЛ (фото из архива)Фото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Представители девяти крупных российских благотворительных фондов выступили против введения запрета на закупку импортных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для государственных и муниципальных нужд. Об этом в четверг, 13 июля, сообщает газета "Ведомости", журналисты которой ознакомились с письмом на имя вице-премьера и главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Причиной обращения стал разработанный ведомством соответствующий проект постановления правительства, опубликованный 28 июня. Под запрет на приобретение должны попасть все виды аппаратов ИВЛ: портативные, для стационарного использования и использования на дому, для взрослых, детей и новорожденных. Как указывалось в пояснительной записке к проекту, суммарные мощности российских разработчиков и производителей составляют 36 тысяч аппаратов в год при том, что среднегодовая потребность в подобном оборудовании для государственных и муниципальных нужд оценивается в 2700 аппаратов.

В свою очередь в письме НКО отмечается, что в России еще не существует налаженного серийного производства всех видов ИВЛ, на закупку которых предлагается наложить запрет. Это может лишить паллиативных пациентов и инвалидов поддержки в виде предоставления аппарата ИВЛ от государства. "Фактически предлагаемый запрет лишит граждан РФ, уже получающих помощь на дому, возможности продолжать получать необходимые для поддержания жизни медицинские изделия, обречет их на смерть или вынужденную госпитализацию, а значит, на разлуку с близкими", – подчеркивают авторы письма, указывая, что это также приведет к росту государственных расходов на стационарную медицинскую помощь и дефициту реанимационных койко-мест.

Член СПЧ - о качестве аппаратов ИВЛ из России во время пандемии

Отечественные аппараты ИВЛ во время пандемии COVID-19 продемонстрировали свою недоработанность - "они то горели, то отказывались работать", - цитируют "Ведомости" сопредседателя Всероссийского союза пациентов и члена Совета по правам человека при президенте РФ Яна Власова. Он считает, что необходимо сначала сделать качественную отечественную технику, а уж потом отказываться от иностранной. "Сейчас мы создаем условия для увеличения риска смерти граждан РФ", - заявил Власов.

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