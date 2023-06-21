В РФ признали нежелательным Всемирный фонд природы

В надзорном ведомстве пришли к выводу, что природоохранная и экопросветительская деятельность фонда используется в качестве прикрытия для реализации проектов, формирующих угрозы безопасности РФ в экономической сфере.

Генпрокуратура РФ приняла решение о признании деятельности Всемирного фонда природы (WWF) нежелательной в России. Об этом в среду, 21 июня, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Как указывается в заявлении, в генпрокуратуре пришли к выводу, что природоохранная и экопросветительская деятельность фонда "используется "WWF" в качестве прикрытия для реализации проектов, которые формируют угрозы безопасности в экономической сфере". В частности, утверждает ведомство, "под предлогом сохранения окружающей среды "WWF" ведется деятельность, направленная на воспрепятствование реализации политического курса страны по промышленному освоению Арктики, природных ресурсов на приарктических территориях, разработке и легитимизации ограничений, способных послужить основанием для переноса трассы Северного морского пути в сторону исключительной экономической зоны США".

Кроме того, WWF отслеживает работу крупных российских предприятий, занятых в сфере энергетики, нефтегазовой отрасли, а также занимающихся разработкой месторождений полезных ископаемых и драгоценных металлов. В их отношении фонд сформировал сеть подконтрольных экологических некоммерческих организаций для сбора информации об экологической обстановке в регионах России и "подготовке "независимых" оценок тенденциозного характера, направленных на сковывание экономического развития РФ", говорится в сообщении.

Иноагент помогает иноагентам

Генпрокуратура РФ также поставила в вину WWF то, что фонд, 10 марта внесенный российским минюстом в список "иноагентов"оказывал "материальную и методическую поддержку российским некоммерческим организациям, включенным в реестр иностранных агентов ("Друзья Балтики", "Экологическая вахта Сахалина" и др.), члены которых привлекались к административной ответственности за совершение правонарушений в связи с принятием участия в несогласованных массовых мероприятиях протестного характера". По мнению надзорного ведомства, это свидетельствует о вмешательстве Всемирного фонда природы "во внутренние дела Российской Федерации".

Цель - сохранение биологического разнообразия Земли

Созданный в апреле 1961 года Всемирного фонда природы сегодня - это крупнейшая в мире независимая природоохранная организация с более чем 5 млн сторонников, работающая в более чем 100 странах, поддерживающая около 1300 природоохранных проектов во всём мире. Основной целью фонда, чья штаб-квартира находится в Швейцарии, является сохранение биологического разнообразияЗемли.

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