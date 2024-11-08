В РФ признали "нежелательным" украинский правозащитный центр

Генпрокуратура России признала "нежелательной" на территории РФ деятельность украинской неправительственной организации "Центр інформаціï про права людини" ("Центр прав людини ZMINA"). Об этом сообщили в пятницу, 8 ноября, в пресс-службе прокуратуры.

По ее версии, организация "занимается дискредитацией внутренней и внешней политики" РФ, пытается создавать условия для дестабилизации общественно-политической обстановки в стране, в том числе "посредством инспирирования национально-сепаратистских настроений".

Работа центра финансируется Госдепартаментом США, правительствами Великобритании, Нидерландов, Чехии, Швейцарии, а также организациями People In Need (Чехия) и Freedom House (США), утверждают в ведомстве. Там уверяют, что центр участвует в "международной блокаде" России.

Центр занимается продвижением прав человека

"Центр прав людини ZMINA" занимается продвижением прав человека, верховенства права и идей гражданского общества в Украине, отмечается на его сайте. Организация ведет работу в правозащитном поле уже около 10 лет.

Ранее, 25 октября, центр прокомментировал встречу президента РФ Владимира Путина и генсека ООН Антониу Гутерриша на саммите БРИКС в Казани, разместив на сайте заявление, в котором напомнил, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского лидера.

Реестр "нежелательных" организаций в РФ

В России с 2015 года "нежелательными" могут признать иностранные или международные организации, которые, по версии властей, представляют "угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности страны или безопасности государства". Таким организациям запрещено вести деятельность на территории страны. В реестре - около 200 фигурантов.

Участие в деятельности "нежелательной" организации карается административной ответственностью в виде штрафа от 5000 до 15000 рублей. В случае повторного нарушения в течение года после первого штрафа за участие в деятельности "нежелательной организации" наступает уголовная ответственность, начиная со штрафов от 300 до 500 тысяч рублей до лишения свободы сроком до четырех лет. Данная мера распространяется и на участие в деятельности за пределами России.