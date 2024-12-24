В РФ признали "нежелательным" фонд Help Heroes Of Ukraine

Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацией зарегистрированный в США фонд Help Heroes Of Ukraine. Об этом российское ведомство сообщило во вторник, 24 декабря. По данным Генпрокуратуры, эта неправительственная организация финансируется за счет пожертвований, в том числе от представителей Конгресса, политических и религиозных объединений Соединенных Штатов.

Организация Help Heroes Of Ukraine создана 25 февраля 2022 года, на следующий день после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Свою миссию фонд видит в предоставлении гуманитарной помощи лицам, пострадавшим от российской агрессии, в частности - уязвимым семьям, пожилым людям, беженцам и людям с инвалидностью, говорится на сайте организации. Фонд также закупает защитное снаряжение и экипировку для военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Реестр "нежелательных" организаций в РФ

В России с 2015 года "нежелательными" могут признать иностранные или международные организации, которые, по версии властей, представляют "угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности страны или безопасности государства". Таким организациям запрещено вести деятельность на территории страны. В реестре - около 200 фигурантов.

Участие в деятельности "нежелательной" организации карается административной ответственностью в виде штрафа от 5000 до 15 000 рублей. В случае повторного нарушения в течение года после первого штрафа за участие в деятельности "нежелательной организации" наступает уголовная ответственность, начиная со штрафов от 300 до 500 тысяч рублей до лишения свободы сроком до четырех лет. Данная мера распространяется и на участие в деятельности за пределами России.