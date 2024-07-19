В РФ осудили на 18 лет обвиняемого во взрыве в Крыму

Военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы Сергея Ержова по делу о взрыве газопровода под Ялтой в аннексированном Крыму.

Южный окружной военный суд в РФ приговорил к 18 годам лишения свободы Сергея Ержова по обвинению во взрыве на газопроводе, произошедшем в 2023 году в поселке Кореиз под Ялтой в аннексированном Крыму. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщила пресс-служба суда .

Как утверждается в сообщении, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Ержов, находясь на территории Днепропетровской области, "вступил в контакт" с сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ), под руководством которого якобы приобрел "комплексные знания, практические умения и навыки по изготовлению самодельных взрывных устройств".

Затем, по версии суда, летом 2023 года Сергей Ержов, переместившийся к тому времени в Ялту, якобы изготовил взрывное устройство и 23 июня подорвал участок газопровода, "причинив значительный имущественный ущерб, а также создав опасность гибели людей".

По сообщению пресс-службы суда, первые четыре года наказания Ержов проведет в тюрьме, а остальные - в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.

О задержании обвиняемого ФСБ отчиталась в августе прошлого года, показав видео его допроса. На записи Ержов признавал вину.