Госдума - за участие срочников в миротворческих операциях

На 406-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 5 апреля (время московское).

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Совет ООН по правам человека большинством голосов продлил на год мандат следователей, выявляющих военные преступления в Украине, совершенные во время российского вторжения. 28 стран поддержали продление мандата Независимой международной комиссии по расследованию событий в Украине, 17 воздержались, две страны проголосовали против. В мартовском докладе комиссии говорится, что преступления, совершенные войсками РФ в Украине, включая пытки и удары по энергетической инфраструктуре, могут квалифицироваться как преступления против человечности. Комиссия также установила, что около 16 тысяч детей были незаконно вывезены из Украины в Россию.

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Постпредство Великобритании не дало организовать на сайте ООН трансляцию неформального заседания Совбеза по детям из Украины, которое планирует провести Россия, сообщил заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. По его словам, российские дипломаты "найдут способ организовать онлайн-трансляцию встречи через другие платформы". "Кроме того, в качестве зеркального шага Россия отныне будет блокировать веб-трансляции ООН всех подобных встреч", - заявил Полянский.

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Госдума одобрила в первом чтении разработанный Минобороны РФ законопроект об участии солдат-срочников в миротворческих операциях. Ранее в подобных миссиях могли быть задействованы только военнослужащие-контрактники. Пока российские власти не обозначали войну в Украине как "миротворческую операцию".

Хроника событий 4 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 4 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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