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В РФ объявлены "иноагентами" издание "Проект" и журналисты

Александра Иванова
29 мин. назад

Список "иноагентов" Минюста РФ пополнен журналистом Романом Супером, политологом Дмитрием Орешкиным и целым рядом сотрудников издания "Проект".

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Мужчина с надписью "иностранный агент" на листе бумаги на спине
Фото: DW

Реестр "иностранных агентов" министерства юстиции России в пятницу, 2 июня, пополнили именами политолога Дмитрия Орешкина и журналистов Романа Супера и Максима Кузахметова. Кроме того, в список внесли расследовательское издание "Проект" и издание из Ярославской области "Ярновости".

С точки зрения российских властей, Роман Супер распространял "недостоверную информацию" о решениях российской власти и о проводимой ими политике, а также выступал против войны в Украине. 

Орешкин и Кузахметов высказывались против войны и поддержали власти Украины, а также распространяли материалы других "иностранных агентов", следует из обоснования министерства. В свою очередь издания "Проект" и "Ярновости" распространяли "недостоверную информацию" о деятельности российских властей, утверждает Минюст РФ.

В реестр также добавили имена сотрудников издания "Проект": Романа Баданина, Михаила Рубина, Катю Аренину, Виталия Солдатских, Михаила Маглова, Полину Махольд, Бориса Дубаха, Софию Маневич. При этом в реест были внесены два псевдонима, сообщдает онлайн-издание "Агентство". Комментируя присвоение статуса "иноагента" "Проекту", журналисты указывают, что это первый случай, когда Минюст вносит в данный реестр издание, которое ранее включил в список "нежелательных организаций".

Закон об "иноагентах" в России

Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году. Как правило, Минюст РФ пополняет списки "иноагентов" еженедельно, по пятницам. 

С 1 декабря 2022 года закон позволяет объявлять "иноагентами" не только тех, кто получает средства из-за рубежа, но и тех, кто получает иностранную "поддержку", а также "находится под иностранным влиянием".

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Сообщение онайлн-издания "Агентство" об обноввлении списка "иноагентов" в РФ

Минюст впервые внес издание, которое считает нежелательным, в список "иноагентов"
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