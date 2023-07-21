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В РФ объявили "иноагентами" журналиста Козырева и СМИ "7×7"

Олег Соколенко
32 мин. назад

Минюст РФ включил в реестр "иноагентов" ведущего "Дождя" Михаила Козырева, обвинив его в "пропаганде ЛГБТ-отношений". Также "иноагентами" были объявлены правозащитный "Центр Т" и издание "7×7 - Горизонтальная Россия".

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Плакат "Иностранный агент"
Во время демонстрации в Санкт-Петербурге, апрель 2013 годаФото: DW

Минюст РФ в пятницу, 21 июля, расширил список физлиц-"иноагентов". В него были внесены ведущий телеканала "Дождь" Михаил Козырев, экс-депутат Госдумы и предприниматель Константин Боровой, приморский общественный активист Павел Суляндзига и создатель сообщества журналистов "Планерка" Александр Литвинов.

Кроме того, организациями-"иноагентами" были объявлены российское региональное СМИ "7х7 - Горизонтальная Россия" и правозащитные "Центр Т", "Омское гражданское объединение" и НКО "Право каждого".

Противники войны и защитники прав человека

Михаил Козырев, по версии российского Минюста, создавал материалы для "иноагентов", выступал против российского вторжения в Украину и против закона о запрете "гей-пропаганды" среди несовершеннолетних, а также "осуществлял деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений". Проживающий за пределами РФ Боровой же, кроме прочего, якобы "отождествлял Российскую Федерацию с террористической организацией".

Павел Суляндзига, утверждает ведомство, "выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности" РФ. Суляндзига - защитник прав коренных и малочисленных народов российского Дальнего Востока. Он был в числе создателей Международного Комитета коренных народов России, который в 2022 году выступил против агрессивной войны в Украине.

Издание "7х7 - Горизонтальная Россия" обвинили в распространении "недостоверной информации" о российской армии. Инициативная группа "Центр Т" помогает трансгендерным и небинарным людям в РФ, а правозащитное НКО "Право каждого" работает с людьми, которые находятся в зоне социального риска - например, с ВИЧ-инфицированными.

Закон об "иноагентах" в России

Закон об "иностранных агентах" появился в России в 2012 году. Как правило, Минюст РФ пополняет списки "иноагентов" еженедельно, по пятницам. Статус "иноагента" накладывает на человека множество обязанностей и ограничений.

С 1 декабря 2022 года закон позволяет объявлять "иноагентами" не только тех, кто получает средства из-за рубежа, но и тех, кто получает иностранную "поддержку", а также "находится под иностранным влиянием".

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