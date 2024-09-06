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В РФ началось голосование на выборах различного уровня

Александра Иванова
6 сентября 2024 г.

В России выбирают губернаторов 21 региона, депутатов Мосгордумы и депутатов Госдумы по трем одномандатным округам. В шести регионах впервые пройдет электронное голосование.

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Избирательница на выборах президента РФ в марте 2024 года
Фото: Maksim Konstantinov/SOPA/picture alliance

Трехдневное голосование на выборах различного уровня стартовало в ряде регионов России в пятницу, 6 сентября.

Как напоминает агентство "Интерфакс",  всего пройдет более 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах страны: "Запланированы выборы различного уровня, в том числе прямые выборы губернаторов 21 региона РФ, выборы депутатов Мосгордумы, а также довыборы депутатов Госдумы по трем вакантным одномандатным округам (в Республике Хакасия, Брянской и Ростовской областях)".

Указывается, что голосование на выборах пройдет в течение трех дней в 30 регионах России; в течение двух дней - в трех субъектах; в течение одного дня - в восьми регионах страны.

Электронное голосование в РФ

Между тем как на региональных, так и на муниципальных выборах в 25 субъектах РФ будет применяться дистанционное электронное голосование. В Республике Алтай, Коми, Марий Эл, Чечне, Костромской и Смоленской области оно пройдет впервые.

На протяжении последних  лет ряд наблюдателей критиковал онлайн-голосование в России как менее защищенное и дающее возможность для фальсификаций.

 

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