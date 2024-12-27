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В РФ из-за угрозы обстрелов БПЛА закрывали 7 аэропортов

Даниил Сотников
27 декабря 2024 г.

Запреты на полеты вводились в семи российских регионах, официально в Росавиации их объяснили соображениями безопасности.

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Самолеты компании "Аэрофолот"
Самолеты компании "Аэрофолот"Фото: Leonid Faerberg/Aviation-Image/picture alliance

Утром в пятницу, 27 декабря, в семи российских аэропортах временно вводили запрет на вылет и прием самолетов, сообщают российские агентства и Telegram-каналы. Всего ограничения затронули семь регионов.

В 5 утра по московскому времени ограничения вводились в аэропорту Сочи, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет", - сказал он. В пресс-службе аэропорта подтвердили, что 12 самолетов ушли на запасные аэродромы, а также были задержаны несколько рейсов. С 6 утра аналогичные ограничения ввели в аэропорту Казани. 

В ночь на 27 декабря временные ограничения вводились также в аэропортах Астрахани и Волгограда. По данным Росавиации, с 06.40 по московскому времени они работают штатно. Telegram-канал Baza утверждает, что план "Ковер" - режим закрытого неба - был также введен еще в аэропортах Самары, Грозного и Махачкалы.

Российские ПВО сбили 13 беспилотников

С начала войны в Украине ограничения на полеты в российских аэропортах вводятся зачастую из-за украинских обстрелов с применением беспилотников. Минобороны РФ отчиталось, что за ночь российские ПВО сбили 13 БПЛА над территорией Брянской, Курской, Белгородской, Тульской и Астраханской областей.

Накануне из-за угрозы беспилотников временно прекращали работу аэропорты в Москве - Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. 

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