В РФ готовят закон о миротворцах. Как он связан с Украиной?

Законопроект о миротворцах вызывает много вопросов. Главный из которых - не отправят ли солдат-срочников в Украину под видом миротворцев? На этот и другие вопросы DW отвечают эксперты.

4 апреля 2023 года Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект, позволяющий включать в состав миротворческих миссий солдат срочной службы. По действующим нормам в состав миротворческого контингента могут входить только контрактники. Если закон примут, то срочники смогут участвовать в миротворческих миссиях наряду с контрактниками. Для этого им придется пройти специальную подготовку. По словам авторов инициативы, новый закон "расширит возможности" России по привлечению военных к миротворческим миссиям.

Значит ли это, что срочников будут отправлять на войну в Украину и под каким предлогом? Каковы причины появления законопроекта и возможности применения нового закона в случае его принятия - на эти вопросы DW ответил директор правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право" Сергей Кривенко, а также руководитель Центра политико-географических исследований, приглашенный исследователь берлинского фонда "Наука и политика" (SWP) Николай Петров.

Можно ли российских военных назвать миротворцами

По мнению Сергея Кривенко, причиной появления нового законопроекта стала нехватка людских ресурсов, которые можно использовать в боевых действиях, в частности, в Украине. "Поставленная задача набрать до конца года 400 тысяч человек - невообразимая задача для Минобороны. И поэтому через вербовку военнослужащих по призыву, через призыв мобилизованных и их дальнейший перевод на контракт они будут пытаться увеличить это число, и в том числе заменяя миротворческие контингенты призывниками. А тех контрактников, которые там используются, будут направлять на войну", - указывает эксперт.

Миротворцы ООН в Мали Фото: SIA KAMBOU/AFP

В частности, отмечает эксперт, довольно крупное подразделение российских миротворческих сил стоит в Нагорном Карабахе, его могут отправить в Украину, а туда после определенной подготовки направят срочников. Кроме того, он не исключает того, что "планируется еще какое-то расширение под видом миротворческих действий, но об этом пока еще нет никакой информации".

Кривенко считает, что сейчас российских военных можно назвать миротворцами только в кавычках. Он объясняет это тем, что до войны Россия была вписана в мировые структуры. Решение о направлении миротворцев принимал либо Совет Безопасности ООН, либо какие-то структуры ООН, либо ОБСЕ. И поэтому в подавляющем большинстве случаев был мандат на миротворческие миссии. Сейчас же, "это максимум, что может быть, в рамках ОДКБ принимают совместное решение, куда направляют российских военных в качестве миротворцев".

Президент Путин, отмечает эксперт, конечно может направить солдат в другую страну, но по всем мировым понятиям и законам - это не миротворцы, ибо они могут действовать только на основании мандата международных структур.

Можно ли срочнику не быть миротворцем?

Можно ли солдату-срочнику отказаться от того, чтобы стать миротворцем? Практически нет, указывает Кривенко, и объясняет это тем, что "как только гражданин России становится военнослужащим, он довольно сильно ограничен в правах. Контрактник не может уволиться и должен выполнять приказы под угрозой уголовного наказания, и срочник тоже. Срочник обязан выполнять приказы, может быть направлен в любую точку России и даже за ее территорию, и принимать участие в боевых действиях. Ни одного запрещающего документа, норматива нет".

Российские призывники Фото: Yevgeny Sofiychuk/TASS/dpa/picture alliance

Единственное ограничение, отмечает эксперт, - направление военнослужащих по призыву возможно только через четыре месяца после его призыва и получения первичной военно-учетной специальности. Если же он будет отказываться от выполнения приказа, то возможно уголовное преследование по 332-й статье, если это не в зоне боевых действий, а если в зоне - то гораздо выше.

Единственная возможность, хотя и гипотетическая, отказаться от участия в "миротворческих миссиях" - это заявить о наличии антивоенных убеждений и требовать службы без оружия на основании Конституции РФ. Но это тоже путь довольно рискованный, поскольку угроза уголовного преследования за отказ выполнять приказ существует, предостерегает Кривенко.

Срочники заменят контрактников в миротворческих миссиях

По мнению Николая Петрова, пока трудно сказать , будет ли этот закон иметь непосредственное отношение к войне в Украине, потому что его начали готовить давно, еще до начала боевых действий. "Это, конечно, не исключает того, что в весенний призыв этот закон может быть использован для привлечения и контрактников, и призывников, и добровольцев в миротворческие подразделения. А дальше и часть военной операции в Украине, и ее всю можно будет объявлять миротворческой, и тогда тот факт, что миротворцы не могут быть использованы в военных операциях за пределами России, он может быть легко обойден", - считает эксперт.

Приглашенный исследователь фонда Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) Николай Петров Фото: DW

Он указывает на то, что само понятие миротворческой операции может быть существенно расширено. Тем более что в России для этого не нужно решения каких-то органов ООН, а достаточно согласия ОДКБ, что легко можно сделать. Для этого "всегда можно сказать, что поддержание мира на аннексированных территориях Украины, или в тех частях этих регионов, которые остаются под контролем ВСУ, это своего рода миротворческая операция, ну, и хозяин-барин, так как это солдаты России, то сложно представить, что партнеры по ОДКБ будут серьезно возражать".

Однако, отмечает Петров, самый реальный вариант - замена срочниками миротворцев и отправка тех в Украину: "Вы набрали новых людей, заменили ими тех, кто сидит в Карабахе, Приднестровье, Таджикистане и получили какое-то количество профессиональных, хорошо подготовленных военных".

По мнению эксперта, закон примут уже сейчас, а вопрос о том, использовать его сразу или иметь про запас, будет решать политическое руководство России в зависимости от того, как будет развиваться ситуация в Украине. "Это может стать резервом на случай контрнаступления Украины и необходимости вводить какие-то новые вооруженные силы", - указал Николай Петров.

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