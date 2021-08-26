В РФ госкомпании обяжут внедрять отечественную радиоэлектронику

Правительство России собирается шире вовлекать госкомпании в реализацию так называемых "сквозных проектов", обязывая эти предприятия внедрять отечественную радиоэлектронику, в том числе компьютерные процессоры. Об этом пишет в четверг, 26 августа, газета "Коммерсант" со ссылкой на соответствующий проект директивы министерства цифрового развития РФ.

В кабмине РФ рассчитывают, что такие меры обеспечат спрос на российскую радиоэлектронику и помогут развитию национальных технологичных производств, указывает издание. Проект адресован госкомпаниям из "перечня 91-р", в который входят, кроме прочего, "Роснефть", "Аэрофлот", Россельхозбанк, "РусГидро", банк ВТБ и другие отечественные предприятия.

В России уже действует пакет протекционных мер для отечественной радиоэлектроники, например, требования к государственным компаниям и госзаказчикам обеспечивать минимальную долю закупок у российских поставщиков, а также отдавать им предпочтение при госзакупках.

Предположение журналистов о том, что принуждение госкомпаний к выполнению новых требований вызовет трудности и такие предприятия могут попытаться добиться исключения их из списка адресатов директив, в правительстве РФ к моменту публикации материала DW не прокомментировали.

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