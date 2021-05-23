 В РФ число инфицированных ковидом за сутки впервые с июня ниже 20 тысяч | Новости из Германии о России | DW | 23.08.2021

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Россия

В РФ число инфицированных ковидом за сутки впервые с июня ниже 20 тысяч

В Москве официальные данные заболеваемости коронавирусом - на уровне марта. Суточный прирост инфицированных по РФ - 19 454 случая.

В вагоне метро в Москве

В вагоне метро в Москве (фото из архива)

Суточный прирост инфицированных коронавирусом в РФ составил 19 454 случая, с диагнозом COVID-19 за 24 часа умерли 776 пациентов. Это следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник, 23 августа.

Как уточняет агентство Reuters, впервые с 23 июня официальные статистические показатели - ниже 20 тысяч.

В Москве за минувшие 24 часа зарегистрированы 1458 новых случаев, аналогичная суточная заболеваемость в городе отмечалась в конце марта, в свою очередь напоминает агентство "Интерфакс".

В Санкт-Петербурге за сутки выявлены 1187, в Московской области - 691 инфицированный.

С начала пандемии официально - более 6 766 540 заразившихся

Всего с начала пандемии в РФ официально зарегистрирован 6 766 541 заразившийся, 176 820 пациентов с COVID-19 скончались.

Чехия исключила РФ из стран с чрезвычайным риском

Между тем в министерстве здравоохранения Чехии сообщили, что с 23 августа исключили Россию из списка стран с чрезвычайным риском распространения коронавируса. РФ находилась в перечне с 30 июня. Въезд из стран этого реестра в Чехию запрещен.  

На минувшей неделе в Роспотребнадзоре выступили с утверждением, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России стабилизировалась.

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    Автор: Андрей Гурков


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