Новых граждан в России обяжут вставать на воинский учет

Если новые граждане России не встанут на воинский учет, их, согласно новым поправкам в законы, будут лишать паспортов РФ. Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении и сразу в целом.

Государственная дума России приняла в первом чтении и сразу в третьем чтениях законопроект, позволяющий лишать людей приобретенного гражданства РФ, если они не встали на воинский учет. Об этом в среду, 31 июля, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Документ предполагает внесение в законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О гражданстве" поправок, согласно которым органы МВД должны будут направлять в реестр воинского учета сведения о мужчинах, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство РФ.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму накануне группой депутатов от всех фракций во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

Двумя днями ранее сообщалось, что Госдума планирует увеличить до двух лет срок службы в армии мужчин с приобретенным гражданством России, а также повысить призывной возраст для новых граждан страны.