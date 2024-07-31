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Новых граждан в России обяжут вставать на воинский учет

Евгений Жуков
31 июля 2024 г.

Если новые граждане России не встанут на воинский учет, их, согласно новым поправкам в законы, будут лишать паспортов РФ. Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении и сразу в целом.

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Российский паспорт
Фото: ANDREJ ISAKOVIC/AFP/Getty Images

Государственная дума России приняла в первом чтении и сразу в третьем чтениях законопроект, позволяющий лишать людей приобретенного гражданства РФ, если они не встали на воинский учет. Об этом в среду, 31 июля, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Документ предполагает внесение в законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О гражданстве" поправок, согласно которым органы МВД должны будут направлять в реестр воинского учета сведения о мужчинах, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство РФ.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму накануне группой депутатов от всех фракций во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

Двумя днями ранее сообщалось, что Госдума планирует увеличить до двух лет срок службы в армии мужчин с приобретенным гражданством России, а также повысить призывной возраст для новых граждан страны.

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