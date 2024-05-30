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В РФ автора патриотических стихов судят за зверское убийство

Роман Сулима
30 мая 2024 г.

Старшего лейтенанта ВС РФ, чьи пробы пера в стихосложении ранее рекламировало Минобороны России, обвиняют в похищении и жестоком убийстве 23-летней жительницы так называемой "ЛНР", с которой он состоял в интимной связи.

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Судебный молоток на столе
Рассмотрение дела об убийстве жительницы "ЛНР" по существу, как ожидается, начнется летомФото: picture-alliance/dpa/U. Deck

В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону началось рассмотрение уголовного дело, возбужденного в отношении двух российских военнослужащих - командира взвода ВДВ старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и его подчиненного рядового Алексея Дорожкина, сообщает издание "Коммерсант" в четверг, 30 мая. Их обвиняют в похищении и жестоком убийстве 23-летней жительницы так называемой "ЛНР" Валентины Давроновой.

По версии следствия, женщина якобы угрожала Жамидулову, что расскажет об их интимной связи его жене. В связи с этим Жамидулов принял решение похитить ее из одного из заведений оккупированного Луганска, вместе с сообщником перевезя ее в кузове грузовика в пункт временной дислокации их военной части. Там, уже в солдатской бане, офицер российской армии нанес ей около двух десятков ударов ножом, а тело приказал взорвать гранатами, чтобы скрыть следы преступления.

Издание сообщает, что преступление удалось раскрыть по горячим следам, уточняя, что рассмотрение дела по существу, как ожидается, начнется летом. Дело третьего обвиняемого в убийстве - сержанта Романа Плещеева, которому Жамидулов приказал добить жертву - будет слушаться отдельно.

"Поэта-патриота" рекламировало Минобороны РФ

Согласно материалам "Коммерсанта", 28-летний уроженец Казахстана Жамидулов подписал контракт с Минобороны РФ в январе 2022 года. До войны проживал в Псковской области с супругой и двумя дочерями.

Жамидулов получил известность в приближенных к одобряющим войну кругах благодаря стихотворениям в патриотическом жанре, которые писал еще во время подготовки к вторжению в Украину. В ноябре 2022 года министерство обороны РФ дважды публиковало в своем Telegram-канале сообщения о Жамидулове. В последней из записей он, зачитав очередной стишок, сообщил подписчикам канала, что дома его ждут жена и дочери, которые "им гордятся".

 

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