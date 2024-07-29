В РФ арестовали сына миллионера Мусы Бажаева

В РФ по обвинению в драке с полицейским арестовали Тимура Бажаева. Состояние его отца Мусы Бажаева Fobes оценивает в 750 млн долларов, он входит в топ-200 богатейших людей России.

Замоскворецкий районный суд Москвы в понедельник, 29 июля, отправил в СИЗО до 26 сентября 23-летнего Тимура Бажаева - сына долларового миллионера Мусы Бажаева. Об этом сообщила пресс-служба московских судов. Бажаев был арестован по делу о применении насилия в отношении полицейского (часть 2 статьи 318 УК).

Тимура Бажаева задержали вечером 27 июля. По версии следствия, он "вступил в конфликт" с сотрудником полиции и применил к нему насилие у стадиона "Лужники". Депутат Госдумы Александр Хинштейн утверждал, что этим сотрудником был начальник отделы охраны общественного порядка УВД по Центральному административному округу Москвы Александр Махонин.

По данным следствия, молодой человек пытался пройти на территорию "Лужников", минуя досмотр, полицейский его не пропустил, и завязалась драка. Телеканал "РЕН ТВ" сообщил, что у Махонина зафиксировали ушиб лица и гематому нижнего левого века.

Уроженец Чечни, 58-летний Муса Бажаев - президент "Группы Альянс" и совладельца "Русской платины". В 2021 году журнал Forbes поставил его на 156-е место в списке богатейших бизнесменов России, оценив состояние Мусы Бажаева в 750 млн долларов.

Бажаев - под санкциями Лондона

13 апреля 2022 года Великобритания в ответ на военную агрессию РФ в Украине включила в санкционный список 206 организаций и физических лиц, одним из которых был Муса Бажаев. Вместе с ним под ограничения тогда попали, в частности, возглавлявший "Лукойл" Вагит Алекперов, основатель АФК "Система" Владимир Евтушенков, помощник президента РФ Андрей Фурсенко и супруга главы МИДа России Мария Лаврова. Алекперов после введения против него санкций покинул пост главы "Лукойла".