 В результате взрыва в украинской больнице есть жертвы | Новости из Германии об Украине | DW | 27.02.2021

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Украина

В результате взрыва в украинской больнице есть жертвы

Возгорание системы подачи кислорода в отделении для больных COVID-19 в больнице №1 города Черновцы привело к взрыву. Минимум один человек погиб, еще 1 пострадал и 20 эвакуированы при пожаре.

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В больнице №1 города Черновцы произошел взрыв и возгорание системы подачи кислорода, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в субботу, 27 февраля. Минимум один человек погиб при возникшем пожаре, еще один пострадал.

Пламя вспыхнуло в палате инфекционного отделения, где находились больные COVID-19, уточнило издание "Украинская правда" со ссылкой на неназванных собеседников из экстренных служб. Огонь вскоре был ликвидирован.

Двадцать человек были эвакуированы из здания. Пациентов медучреждения переводят в другие больницы, отметила заместитель председателя Черновицкой областной администрации Наталия Гусак.

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    Погорельцы не теряют оптимизма

    Иван Иванович восемь лет назад переехал в Личманы из Киева, где работал строителем. Своими руками отремонтировал ветхий дом и поселился там с женой. Сгоревшее жилье восстанавливать не будет, сохранилась летняя кухня: хочет ее расширить, чтобы было место для детей и внуков, которые приезжают к нему в гости. Оптимизма не теряет, жалко только коз, погибших во время пожара.

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    На призыв поддержать погорельцев сразу откликнулись неравнодушные люди. "Вся Украина нам помогает, - рассказывает Иван Иванович. - И мусульмане, и русские христиане (УПЦ МП - Ред.), и украинские". Погорельцам все еще не хватает стройматериалов, инструментов и топлива. Зато яиц и картошки волонтеры привезли уже столько, что сельчане передают их пациентам соседней больницы.

  • Овца ищет корм на пепелище

    На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров

    Животным не хватает корма

    А вот животные остались без корма. Во время пожара сельчане открыли загоны и хлева, и большинству животных удалось спастись. Но огонь уничтожил пастбища и запасы кормов. Погорельцы говорят, что им крайне необходимы сено, овес и кукуруза, чтобы прокормить скот.

  • Руины кирпичной печи: а на заднем плане сохранившаяся деревянная церковь.

    На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров

    Некоторые здания чудом уцелели

    От некоторых домов остались только кирпичные печи, а вот другие здания огонь пощадил - например, деревянную церковь в селе Личманы. Местные жители рассказывают, что из-за сильного ветра пожар распространялся стремительно и в разные стороны.

  • Деревянный крест, установленный на месте сгоревшей церкви.

    На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров

    Церковь в Магдине огонь не пощадил

    А вот в соседнем Магдине церковь, которую совсем недавно построила местная община, сгорела дотла. О том, что на этом месте еще совсем недавно назад стоял храм, сейчас напоминает только крест.

  • Очаг огня в лесу

    На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров

    В лесах кое где еще тлеет огонь

    Причины лесных пожаров на севере Украины выясняет следствие. Не исключают и умышленных поджогов. А пожарные тем временем все еще борются с огнем, ведь очаги возгорания до сих пор не ликвидированы полностью. Такие очаги огня в Житомирской области можно увидеть всего лишь в нескольких метрах от дороги.

  • Пожарные тушат очаги огня,

    На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров

    Вся надежда на дожди

    Очаги огня на окраине села Личманы удалось потушить только благодаря дождю. За водой пожарные ездили 15-20 раз в день за пять километров от села - из-за бесснежной зимы и отсутствия дождей пересохли даже полесские болота. И хотя пока пожарным удается сдерживать огонь на подступах к деревне, они не скрывают: уберечь села и леса в течение следующих жарких месяцев могут только дожди.

    Автор: Николай Бердник


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