В результате взрыва в украинской больнице есть жертвы

В больнице №1 города Черновцы произошел взрыв и возгорание системы подачи кислорода, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в субботу, 27 февраля. Минимум один человек погиб при возникшем пожаре, еще один пострадал.
Пламя вспыхнуло в палате инфекционного отделения, где находились больные COVID-19, уточнило издание "Украинская правда" со ссылкой на неназванных собеседников из экстренных служб. Огонь вскоре был ликвидирован.
Двадцать человек были эвакуированы из здания. Пациентов медучреждения переводят в другие больницы, отметила заместитель председателя Черновицкой областной администрации Наталия Гусак.
Смотрите также:
-
На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров
Временное жилье для погорельцев
В Личманах и Магдине без крыши над головой осталось около двадцати семей. И хотя власти пообещали им поддержку, некоторым погорельцам, очевидно, потребуется помощь волонтеров и односельчан, поскольку они не имели права собственности на сгоревшие дома. Эти домики погорельцам привезли представители протестантских церквей. На пожертвования они приобрели восемь таких вагончиков.
-
На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров
"Конфессия не имеет значения"
За установкой вагончика украдкой наблюдает его новая хозяйка - как будто боится спугнуть удачу. Большинство жителей села Личманы и соседнего поселка Магдин - глубоко религиозные люди. Но волонтеров-протестантов не волнует, что они - православные: "Им негде жить, - говорят добровольцы, - принадлежность к церкви не имеет никакого значения".
-
На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров
Вдали от городской суеты
Большинство из более чем 100 жителей сел Личманы и Магдин - приезжие. Из-за внешнего вида и своеобразного быта их иногда называют староверами. Но сами местные говорят, что они - обычными православные, а в отдаленные полесские села переехали несколько лет назад - подальше от городской суеты. Живут натуральным хозяйством: держат скот, возделывают огороды, собирают грибы и ягоды.
-
На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров
Изолированные радиацией
Личманы и Магдин находятся в так называемой зоне добровольного отселения. Их жителей после аварии на ЧАЭС не эвакуировали принудительно, но и не рекомендовали оставаться. На пути в "чистые" Личманы - блок-пост, а потом еще несколько километров дороги по сильно загрязненной территории. Впрочем, местные говорят, что им так спокойнее - не беспокоят туристы и заезжие грибники.
-
На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров
Погорельцы не теряют оптимизма
Иван Иванович восемь лет назад переехал в Личманы из Киева, где работал строителем. Своими руками отремонтировал ветхий дом и поселился там с женой. Сгоревшее жилье восстанавливать не будет, сохранилась летняя кухня: хочет ее расширить, чтобы было место для детей и внуков, которые приезжают к нему в гости. Оптимизма не теряет, жалко только коз, погибших во время пожара.
-
На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров
Волонтеры привезли погорельцам гуманитарную помощь
На призыв поддержать погорельцев сразу откликнулись неравнодушные люди. "Вся Украина нам помогает, - рассказывает Иван Иванович. - И мусульмане, и русские христиане (УПЦ МП - Ред.), и украинские". Погорельцам все еще не хватает стройматериалов, инструментов и топлива. Зато яиц и картошки волонтеры привезли уже столько, что сельчане передают их пациентам соседней больницы.
-
На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров
Животным не хватает корма
А вот животные остались без корма. Во время пожара сельчане открыли загоны и хлева, и большинству животных удалось спастись. Но огонь уничтожил пастбища и запасы кормов. Погорельцы говорят, что им крайне необходимы сено, овес и кукуруза, чтобы прокормить скот.
-
На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров
Некоторые здания чудом уцелели
От некоторых домов остались только кирпичные печи, а вот другие здания огонь пощадил - например, деревянную церковь в селе Личманы. Местные жители рассказывают, что из-за сильного ветра пожар распространялся стремительно и в разные стороны.
-
На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров
Церковь в Магдине огонь не пощадил
А вот в соседнем Магдине церковь, которую совсем недавно построила местная община, сгорела дотла. О том, что на этом месте еще совсем недавно назад стоял храм, сейчас напоминает только крест.
-
На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров
В лесах кое где еще тлеет огонь
Причины лесных пожаров на севере Украины выясняет следствие. Не исключают и умышленных поджогов. А пожарные тем временем все еще борются с огнем, ведь очаги возгорания до сих пор не ликвидированы полностью. Такие очаги огня в Житомирской области можно увидеть всего лишь в нескольких метрах от дороги.
-
На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров
Вся надежда на дожди
Очаги огня на окраине села Личманы удалось потушить только благодаря дождю. За водой пожарные ездили 15-20 раз в день за пять километров от села - из-за бесснежной зимы и отсутствия дождей пересохли даже полесские болота. И хотя пока пожарным удается сдерживать огонь на подступах к деревне, они не скрывают: уберечь села и леса в течение следующих жарких месяцев могут только дожди.
Автор: Николай Бердник