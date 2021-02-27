В результате взрыва в украинской больнице есть жертвы

В больнице №1 города Черновцы произошел взрыв и возгорание системы подачи кислорода, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в субботу, 27 февраля. Минимум один человек погиб при возникшем пожаре, еще один пострадал.

Пламя вспыхнуло в палате инфекционного отделения, где находились больные COVID-19, уточнило издание "Украинская правда" со ссылкой на неназванных собеседников из экстренных служб. Огонь вскоре был ликвидирован.

Двадцать человек были эвакуированы из здания. Пациентов медучреждения переводят в другие больницы, отметила заместитель председателя Черновицкой областной администрации Наталия Гусак.

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