Взрыв в мечети в Пакистане: погибли не менее 28 человек

Взрыв в мечети в Пешаваре совершен во время полуденной молитвы, в это время там находилось до 400 человек, в том числе полицейские из близлежащих участков.

В результате взрыва в мечети города Пешавар в Пакистане в понедельник, 30 января, погибли по меньшей мере 28 человек, еще около 150 человек получили ранения. По сведениям правоохранительных органов, преступление совершил террорист-смертник. Он привел в действие взрывное устройство в то время, когда в мечети на полуденной молитве находились от 300 до 400 человек, в том числе сотрудники полиции из нескольких близлежащих полицейских участков. По другим данным, бомба была заложена в здании мечети.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию, в результате взрыва частично обрушился потолок главного зала мечети. На месте трагедии продолжается поисково-спасательная операция. О своей причастности к атаке пока не заявляла ни одна из террористических группировок.

Пешавар является столицей провинции Хайбер-Пахтунхва в северо-западной части Пакистана на границе с Афганистаном, которая уже долгое время считается местом базирования радикально-исламистских группировок. Большинство из 36 миллионов жителей провинции - мусульмане-сунниты. В регионе уже долгое время совершаются атаки на христианское и индуистское меньшинства, а также на мусульман-шиитов и мусульманскую ахмадийскую общину.

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