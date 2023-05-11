Взрыв в квартире близ Дюссельдорфа: тяжело ранены спасатели

Полицейские и пожарные после поступившего в полицию звонка попытались открыть квартиру в многоэтажке, после этого произошел взрыв. Владелец квартиры задержан, после этого в ней найден труп.

В результате взрыва в многоэтажном жилом доме в Ратингене близ Дюссельдорфа в четверг, 11 мая, пострадали 12 спасателей и полицейских. Некоторые из них получили крайне тяжелые травмы, сообщил министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Херберт Ройль (Herbert Reul) на заседании комитета по внутренним делам ландтага, сославшись на предварительные данные. В свою очередь представитель полиции на месте происшествия заявила, что опасные для жизни ранения получили восемь сотрудников экстренных служб, еще два человека - менее тяжелые ранения.

После взрыва в одной из квартир высотного здания задержан ее владелец. По словам представительницы полиции, в квартиру ворвался спецназ и задержал мужчину в возрасте около 60 лет. Он получил ранения, но пока невозможно сказать, что стало их причиной, добавила она. После задержания владельца квартиры в ней обнаружен труп, сообщил далее глава земельного МВД.

Возможна целенаправленная атака на пожарных

Взрыв произошел около 11.15 часов местного времени (12.15 мск), но ситуация остается неясной и спустя несколько часов после инцидента, на месте работают спецназ и снайперы, передает репортер dpa. Место происшествия оцеплено в большом радиусе.

По словам Ройля, около 10 часов поступил звонок в полицию от управления жилого комплекса с жалобой на переполненный почтовый ящик одной из квартир. Прибывшие полицейские и пожарныепопытались открыть дверь в квартиру, в которой проживают мать с сыном. Жилец квартиры, по предварительным данным, устроил взрыв с помощью неустановленного взрывного устройства. Есть данные, что в одной из ее комнат произошел пожар. Как сообщает телеканал ZDF со ссылкой на ведомства безопасности, не исключается целенаправленная атака на сотрудников экстренных служб.

Смотрите также: