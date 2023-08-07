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При взрыве в силосной башне в Турции ранены 12 человек

Екатерина Венкина
56 мин. назад

По данным Anadolu, взрыв произошел в силосной башне во время разгрузки судна с зерном близ порта Дериндже на западе Турции. Пострадали 12 человек.

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Порт Дериндже
Порт Дериндже (фото из архива)Фото: Khalil Hamra/AP/picture alliance

В результате взрыва в силосной башне во время разгрузки судна с зерном близ порта Дериндже на западе Турции пострадали 12 человек, трое из них получили серьезные ранения. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщил мэр Коджаэли Тахир Бююкакын. Его слова приводит агентство Anadolu.

По его данным, повреждены 13 силосов, другие хозпостройки. В район ЧП были направлены бригады медиков, сотрудники поисково-спасательной и пожарной служб. На видеозаписях, появившихся в соцсетях, видно плотное облако дыма после детонации.

Минтранс Турции: Суда в порту не получили повреждений

По словам губернатора Коджаэли Седдара Явуза, причины произошедшего будут расследованы.

"По предварительным оценкам, взрыв произошел из-за сжатия пылевой взвеси во время перегрузки пшеницы с судна в силос", - добавил он. "Нам сказали", что это "технически возможно", но "мы изучаем все возможные причины", указал Явуз.

Суда в районе порта Дериндже не получили повреждений, сообщили в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

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