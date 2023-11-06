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В результате взрыва подарка погиб помощник Залужного

Ольга Лебедева
6 ноября 2023 г.

Помощник Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб в свой день рождения, открыв принесенный домой подарок. Главнокомандующий ВСУ назвал его гибель тяжелой потерей.

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Главком Валерий Залужный с генералами ВСУ, июнь 2023 года
Главком ВСУ Валерий Залужный и украинские генералыФото: Commander-in-Chief of Ukraine's Armed Forces/REUTERS

В Киевской области погиб помощник главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. "Сегодня при трагических обстоятельствах в свой день рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство", - написал Залужный в понедельник, 6 ноября. Он назвал трагедию "тяжелой потерей" для ВСУ и его лично.

Главком ВСУ также сообщил, что Частяков был для него надежной опорой с начала полномасштабного российского вторжения. Причины и обстоятельства гибели будут установлены в ходе досудебного расследования, указал он далее.

Тяжело ранен 13-летний сын Частякова

Между тем, "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что взрывное устройство было заложено в подарочный пакет, который Частяков принес домой. В пакете была бутылка алкогольного напитка и подарочные рюмки в виде гранат, взрыв произошел в тот момент, когда Частяков его открыл, заявила его жена. В свою очередь собеседник УП в Генштабе указал, что 39-летний погибший являлся выпускником Военной академии в Одессе и умел обращаться с взрывными устройствами.

Издание также указывает, что 13-летний сын погибшего госпитализирован с тяжелыми ранениями.

 

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