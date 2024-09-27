  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КатастрофыРоссия

В результате взрыва на АЗС в Дагестане погибли 13 человек

Олег Соколенко
Опубликовано 28 сентября 2024 г.Обновлено 28 сентября 2024 г.

На АЗС в пригороде Махачкалы произошел как минимум один взрыв, вспыхнул пожар. По некоторым данным, причиной стало возгорание бензина. В результате инцидента погибли 13 человек и пострадали 23.

https://p.dw.com/p/4lBXU
Полицейская машина в Дагестане (фото из архива)
Полицейская машина в Дагестане (фото из архива)Фото: Gyanzhevi Gadzhibalayev/dpa/TASS/picture alliance

На автозаправочной станции в поселке Новый Хушет, расположенном в пригороде Махачкалы, в пятницу, 27 сентября, произошел взрыв, в результате которого, по уточненным данным, 13 человек погибли и 23 пострадали. Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что восемь пострадавших были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

К 20.00 пожар был локализован на площади 500 кв. метров. Telegram-канал SHOT написал, что из столовой АЗС, расположенной в непосредственной близости от эпицентра взрыва, были спасены 14 человек. У здания столовой обрушилась стена, сообщило издание, спасатели разбирали завалы.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель двух и более человек". Максимальное наказание за такое преступление - семь лет лишения свободы в колонии. SHOT пишет, что взрыв произошел из-за возгорания бензина. Подтверждения этой информации в других источниках нет.

В Дагестане 28 сентября объявлено днем траура в память о жертвах взрыва, сообщили в пресс-службе главы республики.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Полицейская машина в Махачкале (23 июня 2024 года)

Эффективна ли стратегия Кремля по управлению Дагестаном?

Эффективна ли стратегия Кремля по управлению Дагестаном?

С 2017 года в управление Дагестаном направляют уроженцев иных республик. DW попыталась разобраться, как в этом регионе относятся к "чужакам" и связано ли это с ростом экстремизма.
Конфликты1 июля 2024 г.
external

ЧП в Берлине - крупный пожар на заводе Diehl, РФ хочет захватить Часов Яр под Бахмутом. DW Новости

ЧП в Берлине - крупный пожар на заводе Diehl, РФ хочет захватить Часов Яр под Бахмутом. DW Новости

ЧП в Берлине. В результате пожара уничтожен завод, который принадлежит группе Diehl. Ее военное подразделение Diehl Defence производит, в частности, зенитно-ракетные комплексы IRIS-T. Такие ЗРК Германия ранее передала Украине. Сгоревший металлургический завод Diehl Metall специализируется на гальваническом производстве. Из-за пожара над западной частью Берлина образовалось ядовитое облако.
Политика3 мая 2024 г.28:56 мин.
Спасатели возле дома в поселке городского типа Тымовское на Сахалине, рухнувшего после взрыва газа

Техногенные катастрофы в РФ в 2022 году: взрывы, пожары, падения самолетов

Техногенные катастрофы в РФ в 2022 году: взрывы, пожары, падения самолетов

Более десятка техногенных катастроф произошло в России в 2022 году. Погибли десятки людей, ущерб, нанесенный экономике и окружающей среде, трудно подсчитать. Крупнейшие происшествия - в фотогалерее DW.
Катастрофы15 декабря 2022 г.11 фото