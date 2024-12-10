В результате удара ВС РФ по Запорожью повреждена клиника

По словам главы Запорожской обладминистрации, в результате удара ВС РФ по Запорожью повреждена частная клиника, ранены минимум 16 человек. Продолжается поиск людей под завалами.

В результате удара Вооруженных сил РФ по Запорожью разрушено офисное здание, поврежден медицинский центр. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщили в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Глава Запорожской обладминистрации Иван Федоров в свою очередь написал в Telegram, что ранены 16 человек, трое погибли. По его данным, среди пострадавших - двое врачей.

Спасатели ищут людей под завалами частной клиники, разрушенной российской ракетой, отметил Федоров. На месте удара работают все службы, дежурят три бригады медиков. Число жертв может еще возрасти.

Зеленский: Запросы по ПВО переданы партнерам

"Каждый такой удар доказывает, что необходимо увеличивать возможности нашей ПВО", - заявил Зеленский. По его словам, все запросы по ПВО переданы партнерам: и по американским зенитным ракетным комплексам Patriot, и по другим системам, "которые могут быть эффективны".

"Вопрос - только в политических решениях. И это решение американской администрации, решение лидеров в Европе, решение других партнеров в мире. Решения, которые могут спасти тысячи жизней и лишить смысла российский террор", - указал украинский лидер.

Удары по востоку Украины

Ранее, 6 декабря, РФ также нанесла удары по восточным регионам Украины - Запорожью и Кривому Рогу.

В Запорожье была разрушена станция технического обслуживания, повреждены дома и магазины.

В Кривом Роге, как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, целью атаки стало трехэтажное административное здание.