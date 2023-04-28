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КонфликтыУкраина

При ударе по Херсонской области погибла 57-летняя женщина

Павел Мыльников
2 ч. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 29 апреля.

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На 430-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 29 апреля (время московское).

В результате удара россиян по Херсонской области погибла 57-летняя женщина

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Вечером 28 апреля российские войска обстреляли Белозерку в Херсонской области Украины, сообщается в Telegram-канале Херсонской областной военной администрации (ОВА). По предварительным данным, удар нанесен по территории больницы. Повреждены несколько близлежащих частных домов. "К сожалению, один человек погиб, - говорится в сообщении ОВА. - Тело 57-летней женщины без признаков жизни нашли под завалами собственного дома после ликвидации пожара. Еще трое получили ранения. Двоим людям помощь оказали на месте медики, еще одного мужчину с осколочными ранениями госпитализировали".

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В Москве у памятника Лесе Украинке 28 апреля появился стихийный мемориал памяти жителей Украины, погибших в ночь на пятницу в результате массированной ракетной атаки российских войск. Граждане принесли к памятнику цветы и установили табличку с надписью "Умань. Днепр". Об этом, в частности, сообщил Telegram-канал Astra. Однако вечером к памятнику приехали полицейские, которые фотографировали тех, кто приносит цветы, спрашивая их домашние адреса. Затем они собрали цветы и выбросили их.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к дальнейшим поставкам оружия Киеву

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Эффективная борьба украинских военных с российскими ракетными атаками указывает на существенную роль вооружений, в том числе поставляемых Украине, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. В течение суток 28 апреля украинским Воздушным силам удалось сбить 21 российскую ракету из 23, отметил он. "Это снова доказывает, что становить террор и спасти людей можно только оружием. ПВО, современная авиация, без которой не бывает полностью эффективной ПВО. Артиллерия, бронетехника. Все, что необходимо, чтобы обеспечить безопасность нашим городам, нашим селам как в тылу, так и на передовой. Чтобы вернуть безопасность и нашим людям, которые пока, к сожалению, на оккупированной территории", - подчеркнул глава государства.

Хроника событий 28 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 28 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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