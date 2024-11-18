Удар РФ по жилому району Одессы: погибли 8 человек

Россия в понедельник, 18 ноября, нанесла ракетный удар по одному из жилых районов Одессы. В результате погибли 8 мирных жителей, сообщил руководитель Одесской ОГА Олег Кипер . Еще 18 человек ранены, 4 из них находятся в тяжелом состоянии, указал он. Среди пострадавших - один ребенок.

Позже Кипер опубликовал более подробную информацию. Удар ракеты пришелся на парковку в жилом районе, повреждены многоквартирный дом, университет и административное здание. На месте работают экстренные службы. Глава Одесской ОВА подчеркнул, что данные удары не случайны, а носят демонстративный характер, в частности, после "звонков и встреч" западных лидеров с президентом РФ Владимиром Путиным. "Россия показывает, что ее действительно интересует: только война. И этот сигнал следует услышать во всех частях света", - написал он.

В свою очередь мэр Одессы Геннадий Труханов написал в Telegram , что российский удар был направлен "в жилую застройку, район деловой активности", и убил людей, которые "просто шли по своим делам". Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили, что россияне выпустили в направлении Одессы баллистическую ракету.

Удар по Сумам: 11 погибших

Накануне вечером в результате российского удара по Сумам погибли 11 человек, еще 68 получили ранения. Среди погибших - два ребенка: 9-летний мальчик и 14-летняя девочка, среди раненых - 10 детей. В результате удара был разрушен девятиэтажный дом. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины подтвердила эвакуацию более 400 человек из-под завалов поврежденного дома. В шести соседних многоэтажках выбиты окна, уничтожены четыре автомобиля.

Сразу после полуночи армия РФ, продолжающая войну против Украины, нанесла по Сумам еще один ракетный удар. В результате атаки в городе пропало электричество, сообщили в Сумской областной военной администрации.