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В результате ударов РФ по Харькову пострадали 13 человек

Кирилл Шестаков
4 ноября 2024 г.

Армия РФ дважды за вечер атаковала Харьков, один из ударов "пришелся в район плотной жилой застройки", сообщил мэр города.

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Украинские спасатели после российского удара по Харькову 31 октября 2024 года
Украинские спасатели после российского удара по Харькову 31 октября 2024 годаФото: Sofiia Gatilova/REUTERS

Российские войска вечером в воскресенье, 3 ноября, дважды нанесли удары по Харькову управляемыми авиабомбами, сообщил мэр украинского города Игорь Терехов в Telegram-канале. По данным Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины, в результате атаки пострадали по меньшей мере 13 человек.

Один из ударов пришелся "в район плотной жилой застройки" в Шенченковском районе, написал Терехов. "Повреждены многоэтажные жилые дома, легковые автомобили, здание супермаркета и другие торговые объекты", - говорится в сообщении ГСЧС.

Вечером 1 ноября войска РФ ударили ракетами по месту дислокации полицейских в Харькове, в результате чего погиб один правоохранитель. Пострадали 40 человек, в том числе 30 сотрудников полиции, спасатель и девять гражданских лиц, сообщила Национальная полиция Украины. 

 

 

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