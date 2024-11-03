В результате ударов РФ по Харькову пострадали 13 человек

Армия РФ дважды за вечер атаковала Харьков, один из ударов "пришелся в район плотной жилой застройки", сообщил мэр города.

Российские войска вечером в воскресенье, 3 ноября, дважды нанесли удары по Харькову управляемыми авиабомбами, сообщил мэр украинского города Игорь Терехов в Telegram-канале. По данным Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины, в результате атаки пострадали по меньшей мере 13 человек.

Один из ударов пришелся "в район плотной жилой застройки" в Шенченковском районе, написал Терехов. "Повреждены многоэтажные жилые дома, легковые автомобили, здание супермаркета и другие торговые объекты", - говорится в сообщении ГСЧС.

Вечером 1 ноября войска РФ ударили ракетами по месту дислокации полицейских в Харькове, в результате чего погиб один правоохранитель. Пострадали 40 человек, в том числе 30 сотрудников полиции, спасатель и девять гражданских лиц, сообщила Национальная полиция Украины.