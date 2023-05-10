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Синагога Ла Гриба в Тунисе
Синагога Ла Гриба в ТунисеФото: Imageslive/Zuma/picture alliance
ПреступностьТунис

В результате стрельбы у синагоги в Тунисе погибли четверо

Александра Иванова
1 ч. назад

По данным агентства Reuters, злоумышленник, совершивший вооруженное нападение на синагогу на острове Джерба, был служащим ВМФ Туниса.

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Как минимум четыре человека погибли и еще девять получили ранения в результате стрельбы возле синагоги Ла Гриба на острове Джерба в Тунисе. Об этом сообщает министерство внутренних дел страны в ночь на среду, 10 мая. Отмечается, что среди погибших - два посетителя синагоги, охранник, а также сам нападавший. Трагедия произошла во время посещения острова паломниками.

По данным агентства Reuters, злоумышленник служил в ВМФ страны. Используя личное оружие, он сначала застрелил коллегу, а потом забрал боеприпасы и отправился к синагоге, где открыл беспорядочный огонь в сторону сотрудников органов безопасности, говорится в сообщении. В итоге нападавшего застрелили.

В свою очередь МИД Туниса сообщает, что один из погибших паломников был французом, другой - гражданином Туниса. Мотив предполагаемого преступника на данный момент остается неизвестным.

Синагога Ла Гриба, расположенная на острове Джерба в 500 км от столицы Туниса, - старейшая в Африке. Ежегодно к ней съезжаются тысячи евреев из Европы и Израиля.

Отмечается, что ее охраняют особенно тщательно с тех пор, как в 2002 году боевики террористической группировки "Аль-Каида" совершили на нее нападение с использованием бомбы в грузовике. Тогда погиб 21 западный турист.

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