 В результате стрельбы рядом с больницей в Парижа погиб человек | Новости из Германии о Европе | DW | 12.04.2021

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Европа

В результате стрельбы рядом с больницей в Парижа погиб человек

На юго-западе Парижа неизвестный сделал несколько выстрелов и скрылся, один человек погиб и один тяжело ранен. Инцидент произошел перед больницей, в которой работает центр вакцинации.

После стрельбы у парижской больницы

После стрельбы у парижской больницы

На юго-западе Парижа погиб один человек в результате стрельбы, открытой неизвестным перед зданием больницы имени Анри Дюнана. Еще один человек - сотрудница службы безопасности больницы - получил ранения и находится в тяжелом состоянии, сообщает в понедельник, 12 апреля, телеканал BFM со ссылкой на источник в полиции.

Преступник сделал около шести выстрелов и скрылся на мотоцикле, передает AFP со ссылкой на очевидцев. На кадрах с места происшествия видно, что район больницы оцеплен. О возможных мотивах стрелявшего и обстоятельствах произошедшего не сообщается.

Больница, принадлежащая французскому отделению Международного Красного Креста, расположена в 16-м округе Парижа. В настоящее время в ней расположен центр вакцинации от COVID-19.

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    Автор: Михаил Бушуев


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