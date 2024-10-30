В результате российского удара по Харькову погиб ребенок

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов сообщили о 30 пострадавших и одном погибшем ребенке в результате российского удара. Президент Украины Владимир Зеленский призвал "остановить Россию".

В результате воздушного удара российской армии по Харькову погиб ребенок, еще 30 человек получили ранения. Об этом в своих Telegram-каналах сообщили глава местной областной государственной администрации (ОГА) Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов в среду, 30 октября. По их словам, погибшим оказался мальчик, которого не удалось реанимировать медикам.

Вечером 30 октября войска РФ нанесли удар корректируемой авиабомбой (КАБ) по Харькову. Бомба попала в жилую девятиэтажку. "Враг в очередной раз выбрал для террора ночное время, когда люди находятся семьями дома", - написал Олег Синегубов.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя произошедшее, заявил, что под завалами могут оставаться еще люди. Он также призвал партнеров Киева вместе "остановить Россию и сделать это со всей возможной силой".