При ракетном ударе РФ по Харькову погибли минимум 7 человек

Войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Харькову, сообщили власти украинского региона. В результате атаки не менее 7 человек погибли, еще 16 ранены. Зеленский вновь указал на нехватку ПВО.

Российские войска утром четверга, 23 мая, нанесли массированный ракетный по Харькову, применив не менее 15 ракет, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его данным, в результате атаки 7 человек погибли, еще 16 человек ранены.

Под обстрел также попал город Люботин в Харьковской области, известно о двух раненых, добавил Синегубов. По предварительным данным, удары по Харьковской области войска РФ наносили ракетами C-300.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российскую атаку "чрезвычайно жестокой" и напомнил, что Украина лишена необходимых для защиты систем ПВО, а также возможности уничтожать пусковые установки российской армии "именно там, где они расположены, - вблизи наших границ". "И это слабость - не наша слабость, а мира, который уже третий год не решается обращаться с террористами именно так, как они этого заслуживают" - написал глава украинского государства в соцсетях.

Зеленский: Поднимайте самолеты НАТО, защищайте гражданское население

Ранее украинский президент заявил об острой нехватке "как минимум 120-130 истребителей", чтобы Украина могла противостоять РФ в воздухе. Зеленский также призвал союзников Киева обеспечить воздушную оборону Украины с помощью боевых самолетов НАТО. "Поднимайте их, сбивайте цели, защищайте гражданское население", - призвал он в интервью агентству Reuters, опубликованном 20 мая.

В том же интервью украинский лидер отметил, что Киев ведет переговоры с партнерами об использовании западного оружия для ударов по российской военной технике на территории РФ, но пока на такие удары "нет согласия".