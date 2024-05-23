  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

При ракетном ударе РФ по Харькову погибли минимум 7 человек

Кирилл Шестаков
23 мая 2024 г.

Войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Харькову, сообщили власти украинского региона. В результате атаки не менее 7 человек погибли, еще 16 ранены. Зеленский вновь указал на нехватку ПВО.

https://p.dw.com/p/4gC32
Последствия ракетных ударов РФ по Харькову (10 мая 2024 года)
Последствия ракетных ударов РФ по Харькову (10 мая 2024 года)Фото: Ukrinform/dpa/picture alliance

Российские войска утром четверга, 23 мая, нанесли массированный ракетный по Харькову, применив не менее 15 ракет, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его данным, в результате атаки 7 человек погибли, еще 16 человек ранены.

Под обстрел также попал город Люботин в Харьковской области, известно о двух раненых, добавил Синегубов. По предварительным данным, удары по Харьковской области войска РФ наносили ракетами C-300.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российскую атаку "чрезвычайно жестокой" и напомнил, что Украина лишена необходимых для защиты систем ПВО, а также возможности уничтожать пусковые установки российской армии "именно там, где они расположены, - вблизи наших границ". "И это слабость - не наша слабость, а мира, который уже третий год не решается обращаться с террористами именно так, как они этого заслуживают" - написал глава украинского государства в соцсетях.

Зеленский: Поднимайте самолеты НАТО, защищайте гражданское население

Ранее украинский президент заявил об острой нехватке "как минимум 120-130 истребителей", чтобы Украина могла противостоять РФ в воздухе. Зеленский также призвал союзников Киева обеспечить воздушную оборону Украины с помощью боевых самолетов НАТО. "Поднимайте их, сбивайте цели, защищайте гражданское население", - призвал он в интервью агентству Reuters, опубликованном 20 мая.

В том же интервью украинский лидер отметил, что Киев ведет переговоры с партнерами об использовании западного оружия для ударов по российской военной технике на территории РФ, но пока на такие удары "нет согласия".

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Президент Украины Владимир Зеленский рядом с военнослужащим ВСУ

Зеленский: РФ не может ослабить наши войска по линии фронта

Зеленский: РФ не может ослабить наши войска по линии фронта

Украинский президент заявил об укреплении позиций ВСУ на харьковском и донецком направлениях за минувшую неделю.
Конфликты20 мая 2024 г.
Владимир Зеленский проверяет сооружение фортификаций на Харьковщине, 9 апреля

Наступление РФ в Харьковской области: что произошло с фортификациями?

Наступление РФ в Харьковской области: что произошло с фортификациями?

После того как российские войска быстро повторно оккупировали пограничные населенные пункты в Харьковской области, в Украине выясняют, почему там не было обещанных эффективных фортификационных сооружений.
Политика16 мая 2024 г.
Флаги Евросоюза и Украины перед зданием Еврокомиссии в Брюсселе

"Меньше слов, больше оружия": ЕС наращивает помощь Украине

"Меньше слов, больше оружия": ЕС наращивает помощь Украине

В ЕС понимают, что поставки оружия Украине нужно ускорить и увеличить. Теперь это вопрос не месяцев, а дней или недель, заявил глава Евросовета. Страны обещают в том числе системы ПВО.
Конфликты18 апреля 2024 г.