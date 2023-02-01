Ракетный удар по дому в Краматорске: погибли три человека

На 344-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 2 февраля (время московское).

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"Все, кто причастен к ракетному удару по дому в Краматорске, будут найдены и наказаны", - заявил президент Украины Владимир Зеленский в связи с ракетным ударом по этому городу, совершенном накануне вечером. "…Это ежедневная реальность жизни нашей страны, - сказал он. - Страны, которая территориально граничит с абсолютным злом. И которая должна его преодолеть, чтобы свести к нулю вероятность повторения подобных трагедий".

В результате ракетного удара по Краматорску погибли три человека

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Вечером 1 февраля российские войска нанесли ракетный удар по Краматорску. Ракета (по данным местной полиции, "Искандер-К") попала в жилой дом в центре города. В результате атаки погибли минимум три человека, по меньшей мере 20 человек получили ранения. Дом полностью разрушен.

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Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине 8 февраля. Об этом сообщила на пресс-конференции в Нью-Йорке Ванесса Фрейзер, постпред Мальты, которая по ротации занимает пост председателя в Совбезе. Ранее заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о том, что под председательством Мальты в Совете Безопасности ООН в феврале пройдут как минимум четыре заседания по украинской тематике. По его словам, 6 февраля западные страны хотят провести встречу по гуманитарным аспектам украинского кризиса, а на 24 февраля запрошено заседание Совбеза "по случаю годовщины начала СВО".

Владимир Зеленский: Россия увеличивает наступательные действия

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Российские войска активизируют наступательные действия, сообщил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский. "Фиксируется определенное увеличение наступательных действий оккупантов на фронте - на востоке нашей страны", - сказал он. Зеленский выразил благодарность украинским военнослужащим, стойко удерживающим позиции. По его словам, враг пытается получить хоть что-то, чтобы отметить успехом годовщину вторжения и продемонстрировать наличие каких-либо шансов.

Хроника событий 1 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 1 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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