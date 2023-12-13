В результате ракетного удара по Киеву пострадали 45 человек

Воздушная тревога в городе была объявлена только после серии взрывов, в результате которых пострадали более 40 человек.

В ночь на среду, 13 декабря, в Киеве была слышна серия взрывов, а в городе и области объявили воздушную тревогу, сообщает издание "Украинская правда" . Как заявили местные власти, по городу были выпущены баллистические ракеты, все из которых сбили силы ПВО. Обломки ракет упали на левом берегу города, в Дарницком и Днепровском районах.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате воздушной атаки пострадали 45 человек, 18 из них госпитализированы.

В Днепровском районе обломками ракеты поврежден фасад многоквартирного жилого дома, в самом доме произошло возгорание. По словам Кличко, из дома были эвакуированы 15 человек, в том числе четверо детей.

Кличко сообщил также о возгорании двух частных домов в Днепровском и Дарницком район украинской столицы, повреждении ряда автомобилей. Кроме того, в Днепровском районе от обстрелов пострадала детская больница, рассказал Кличко. На месте пожаров работают экстренные службы.

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