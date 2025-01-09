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Пожары в районе Лос-Анджелеса: погибли не менее пяти человек

Ольга Лебедева
9 января 2025 г.

Пожары в Лос-Анджелесе продолжают разрастаться, вокруг мегаполиса уже зафиксировано шесть очагов возгораний, в том числе, в Голливуде. Крупнейший пожар - в Пасифик-Палисейдс.

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Пожар в Голливуде
Пожар в ГолливудеФото: Ethan Swope/AP Photo/picture alliance

В результате лесных пожаров в районе Лос-Анджелеса погибли не менее пяти человек, заявил шериф округа Роберт Луна. По данным на поздний вечер в среду, 8 января, вокруг калифорнийского мегаполиса бушуют, по меньшей мере, шесть пожаров, включая крупнейший очаг возгорания в Пасифик-Палисейдс.

Как сообщил Департамент лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии, в результате только этого пожара сгорела площадь в 15 800 акров (в пересчете около 64 кв. км). Пожар, в котором сгорели сотни многомиллионных домов, по всей видимости, станет одним из самых дорогостоящих в истории. Компания AccuWeather оценила предварительный ущерб в 57 млрд долларов. 

Горящий дом
Пожар в Калифорнии уничтожил сотни жилых домовФото: Mike Blake/REUTERS

Голливуд охвачен огнем

Один из пожаров разгорелся в Голливуде на северо-западе второго по величине города США, огонь подошел на несколько сотен метров к знаменитому Голливудскому бульвару. Еще один крупный очаг возгорания площадью около 10 600 акров (около 43 кв. км) расположен вокруг Алтадины к северу от Лос-Анджелеса.

Как сообщил на пресс-конференции шериф Луна, распоряжение об эвакуации получили более 130 тысяч человек. Пламя разрушило до 1500 зданий. По данным Poweroutage.us, без электричества остаются более 300 тысяч домохозяйств в регионе.

Начальник пожарной охраны округа Лос-Анджелес Энтони Марроне указал, что его бригады делают все возможное, борясь с масштабными и молниеносно расширяющимися возгораниями. "Но у нас недостаточно пожарных в округе Лос-Анджелес, во всех департаментах, чтобы с ними справиться", - указал он.

Байден объявил район пожаров зоной бедствия

Президент США Джо Байден объявил район пожаров в Калифорнии зоной бедствия, чтобы открыть возможность помощи для пострадавших из федерального бюджета. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что в Калифорнию будут отправлены дополнительные силы и оборудование для тушения пожаров. По ее словам, борьбу с пламенем затрудняют текущие погодные условия, из-за сильного ветра невозможно тушение огня с помощью авиации.

В среду порывы ветра с севера и северо-востока в районе Лос-Анджелеса составляли до 50 км/ч. По прогнозу метеорологов, сильный ветер в ближайшие часы сохранится, предупреждение об опасности действует до 18 часов 9 января.

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