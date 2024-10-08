Крым: Из-за пожара на нефтебазе эвакуированы 1047 жителей

В результате пожара на нефтебазе в Феодосии, начавшегося после удара дронов накануне, эвакуированы более 1000 человек. Пожарные все еще пытаются ликвидировать возгорание, сообщила назначенная Кремлем "администрация".

Вследствие крупного пожара, начавшегося в более суток назад после удара украинских беспилотников по нефтебазе в Феодосии в аннексированном Крыму, эвакуированы 1047 человек, сообщил во вторник, 8 октября, глава назначенной Москвой "администрации" города Игорь Ткаченко. "После регистрации и осмотра медиками людей разместили в гостиницах и пансионатах города", - объявил Ткаченко в своем Telegram-канале. По его словам, были вынуждены покинуть жители Черноморской набережной и района Ближние Камыши. Пожарные продолжают работать на месте происшествия, пытаясь ликвидировать возгорание, добавил он.

О том, что "на месте ликвидации последствий ЧС в Феодосии" работает "группировка сил из профильных ведомств" сообщил и позже днем 8 октября так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов. Он призвал жителей сохранять спокойствие, написав, что "компенсации по потере имущества все получат в полном объеме".

"Радио Свобода": Территорию нефтебазы в Феодосии прикрывал российский "Панцирь"

Как следует из спутниковых снимков, которые изучило издание "Радио Свобода", на территории нефтебазы в порту Феодосии, по которой в ночь на 7 октября был нанесен удар, с осени 2022 года установлена российская система противовоздушной обороны "Панцирь-С1".

"На снимках можно заметить установленный на подиуме "Панцирь", - пишет издание. Точно такие же и тоже на подиумах для увеличения дальности обнаружения целей ранее были установлены на территории нефтебазы в Туапсе и рядом с другими российскими объектами критической инфраструктуры, а Подмосковье они также были размещены недалеко от резиденции президента РФ Владимира Путина в Ново-Огареве, уточняют журналисты.

"По всей видимости, "Панцирь" не помог отбить атаку", - делает заключение "Радио Свобода", добавляя, что была ли уничтожена сама установка - не известно.

Нефтебаза в Феодосии загорелась в ночь на 7 октября

Сильный пожар на нефтебазе в Феодосии в аннексированном Крыму вспыхнул в ночь на 7 октября, сообщал Игорь Ткаченко. "Жертв и пострадавших нет. Работают расчеты МЧС", - привел тогда его слова "оперативный штаб" полуострова. Мощные взрывы в городе прогремели около 4.25 утра. После этого в районе нефтяного хранилища возникли огненное зарево и дым, рассказали Telegram-каналу Shot местные жители. Telegram-канал "Крымский ветер", ссылаясь на очевидцев, сообщил, что той ночью в Крыму были также атакованы военные аэродромы Саки и Бельбек.

Попавшая под удар дронов нефтебаза в Феодосии - АО "Морской нефтяной терминал" - крупнейшая в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов. Объем ее резервуарных емкостей составляет 250 тыс. кубических метров. Всего на аннексированном Россией полуострове два таких терминала. Второй находится в Севастополе.

Атакованный терминал расположен на восточной окраине Феодосии, недалеко от поселка Береговое. В марте украинские дроны уже атаковали этот объект. Тогда был поврежден магистральный трубопровод для перекачки топлива. Этот же терминал подвергался атакам в декабре и ноябре 2023 года.

Генштаб ВСУ подтвердил удар по терминалу

Генштаб вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердил удар по морскому нефтяному терминалу в Феодосии, отметив, что эта нефтебаза используется в том числе "для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ". "Задание выполнено подразделениями ракетных войск вооруженных вил Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны Украины. Меры по подрыву военно-экономического потенциала РФ продолжаются, - заявили в ВСУ.