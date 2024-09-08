В результате обстрела села под Белгородом ранены два ребенка

Губернатор Белгородской области Гладков заявил об обстрелах Белгорода и нескольких районов региона. В селе Никольское ранены три местных жителя.

В результате обстрела со стороны Украины в селе Никольское Белгородской области ранены три мирных жителя, в том числе, двое детей. "Мальчика в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой и рваной раной левой голени и его брата с закрытой черепно-мозговой травмой бригады СМП доставили в областную клиническую больницу. Третьей пострадавшей оказана медицинская помощь на месте", - сообщил в воскресенье, 8 сентября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его данным, российские силы ПВО сбили над Белгородским районом несколько воздушных целей. При этом в результате попадания снарядов разрушены два жилых дома, повреждены четыре многоквартирных дома, 12 частных домовладений, две хозпостройки и два коммерческих объекта, указал далее Гладков.

Позже белгородский губернатор заявил о повторном ударе ВСУ по селу Никольское. "В результате атаки дрона на территории производственного предприятия загорелся ангар, вследствие чего произошло обрушение кровли по всей площади", - написал он и добавил, что пострадавших в результате нет.

Атаки на Белгород и несколько районов

В тот же день Гладков неоднократно предупреждал жителей региона о ракетной опасности. В результате одного из ударов в Белгороде пробита кровля офисного здания, получили повреждения многоквартирный дом и два легковых автомобиля, сообщил он.

Атакам украинских беспилотников подверглись еще четыре населенных пункта региона - село Дроновка Грайворонского городского округа, село Новопетровка Валуйского городского округа, а также село Муром и поселок Маслова Пристань Шебекинского городского округа. В результате повреждены транспортные средства, частные дома и производственное предприятие, сообщил далее Гладков.