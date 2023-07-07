Шесть погибших в результате обстрела Россией Лимана

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 8 июля.

На 500-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий субботы, 8 июля (время московское).

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По меньшей мере шесть человек погибли и пять получили ранения в результате российского обстрела города Лиман в Краматорском районе Донецкой области. Об этом сообщает в Telegram глава местной обладминистрации Павел Кириленко. По его словам, удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) был нанесен в 10 утра и пришелся по частному сектору, повредив дом и магазин.

В МВД Украины уточнили, что среди погибших в Лимане - четыре женщины и два мужчины.

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Президент Украины Владимир Зеленский выложил видеообращение к украинцам с острова Змеиный в связи с 500 днями войны. "Я хочу поблагодарить с этого места победы каждого нашего воина за эти 500 дней. Я благодарю всех, кто бьется ради Украины. И пусть свобода, которой для Украины хотели все наши герои, и которую предстоит завоевать именно сейчас, будет почетом для тех, кто отдал жизнь за Украину". Когда именно было записано видео, неизвестно. Накануне украинский лидер посетил Чехию, Словакию и Турцию, а через несколько дней прибудет на саммит НАТО в Вильнюсе.

Британская разведка: У России мало резервов для удержания Бахмута

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В последние дни наиболее интенсивные бои проходят в районе Бахмута, говорится в сводке разведданных Минобороны Великобритании. ВСУ продвигаются как с севера, так и с юга от города. По оценке британских военных, для российских властей сдача этого украинского города "политически неприемлема". "Бахмут имеет символическое значение как одно из немногих российских достижений за последние 12 месяцев", - сказано в отчете. В то же время у России, скорее всего, есть мало дополнительных резервов, которые можно направить в этот сектор, считают в Минобороны Великобритании.

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В ночь на 8 июля сразу несколько беспилотников пытались атаковать нефтехранилища в Воронежской области, пишет Telegram-канал Baza. По сведениям авторов, первый дрон был обнаружен около 23.00 на территории воронежского цеха "Роснефти" на улице Димитрова. В результате его падения никто не пострадал. Еще один беспилотник сбили в нескольких километрах от аэродрома "Балтимор". Третий беспилотник был обнаружен и нейтрализован в поселке Софьино Новоусманского района. По данным "Базы", он пытался атаковать местную производственно-диспетчерскую станцию "Воронеж". В ту же ночь был сбит дрон вблизи села Гремячье Хохольского района.

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Боевые машины пехоты CV90 шведского производства прибыли в Украину, сообщил министр обороны Алексей Резников. Он написал в Twitter, что они "готовы к бою". Швеция в феврале заявила, что направит Киеву 50 CV90. В июне Минобороны Швеции сообщило о завершении украинскими военными обучения использования БМП.

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Представитель правящей в Германии "зеленой" партии, глава комитета бундестага по делам Европы Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) выступил против поставок США Украине кассетных боеприпасов. Этот вид вооружения "справедливо объявлен вне закона", подчеркнул политик в интервью агентству dpa. При этом Хофрайтер выступил за поставку Германией Киеву крылатых ракет и за то, чтобы Берлин поддержал в плане логистики и обучения "коалицию по закупке истребителей" под руководством Дании и Нидерландов.

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В ночь на 8 июля Россия атаковала территорию Украины иранскими дронам Shahed, однако 12 из 18 беспилотников были уничтожены, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Кроме того, Россия нанесла ракетный удар по территории одного из инфраструктурных объектов Запорожья. Также было зафиксировано 53 авиационных удара и около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам страны, следует из документа.

Основными направлениями, на которых Россия сосредоточивает свои усилия, остаются Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское, указано в сводке. За прошедшие сутки там произошло 36 боевых столкновений.

Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 4 - по зенитно-ракетным комплексам и 1 - по пункту управления ВС РФ. Кроме того, украинскими военными было уничтожено 2 разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня, сообщает Генштаб ВСУ.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили 2 пункта управления, склад боеприпасов, 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника, подчеркивается в утренней сводке .

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Большинство жителей Германии выступают за прием Украины в НАТО, следует из результатов опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу информационного агентства dpa. Так, 13 процентов высказались за немедленное вступление Украины в Североатлантический альянс. Еще 42 процента считают, что с членством в НАТО необходимо подождать до окончания войны. В то же время 29 процентов респондентов выступили против приема Украины в альянс.

При этом 58 процентов жителей ФРГ поддерживают возможность переговоров между Москвой и Киевом. Лишь каждый четвертый (26 процентов) выступает против, показывают данные YouGov.

В столице Литвы 11-12 июля состоится саммит НАТО, на который приедет президент Украины Владимир Зеленский. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг уже дал понять, что Киев пока не получит приглашение пополнить список государств-членов НАТО.

ISW допускает хрупкость обороны сил РФ на юге Украины

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Оборона российских сил на юге Украины может быть хрупкой, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в новом обзоре. На это указывает развертывание почти всей российской Восточной группировки войск и обширных подразделений Южного военного округа на линии фронта на юге Украины, объясняют аналитики.

В случае оперативного прорыва ВСУ российским войскам на юге Украины, вероятно, придется отступить на подготовленные оборонительные позиции без существенной поддержки со стороны оперативных резервов, отмечают эксперты ISW. Отход в условиях соприкосновения с противником является крайне сложной военной задачей, и неясно, смогут ли российские силы успешно отойти со своих передовых рубежей на другие подготовленные рубежи в хорошем состоянии, особенно если отходящие силы - и силы, стоящие за ними в эшелоне - истощены, подчеркивают аналитики.

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Флаги НАТО и Украины Фото: Imago Images/Ukrainian News/M. Palinchak

Президент США Джозеф Байден не считает реалистичным скорое вступление Украины в НАТО. "Я не думаю, что она готова к членству", - заявил глава Белого дома в интервью телеканалу CNN. По мнению американского лидера, среди стран-участниц Североатлантического альянса нет единодушия относительно приема Украины в разгар войны.

Власти Белгородской области заявили об обстреле Шебекино

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил ВСУ в обстреле города Шебекино из реактивных систем залпового огня "Град". По предварительным данным, пострадавших нет, один снаряд попал на территорию центрального рынка, что привело к пожару, объяснил глава региона. Кроме того, горит овощная база и один автомобиль, добавил губернатор.

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Президент США Джозеф Байден указал председателю КНР Си Цзиньпину на необходимость быть осторожным в свете встречи китайского лидера с президентом России Владимиром Путиным и зависимости Пекина от западных инвестиций. Об этом глава Белого дома рассказал в интервью телеканалу CNN. "С тех пор, как Россия вторглась в Украину, 600 американских корпораций ушли из РФ. А вы говорили мне, что ваша экономика зависит от инвестиций из Европы и США. Будьте осторожны", - пересказал Байден фрагмент диалога с Си. Как подчеркнул глава Белого дома, он объяснил председателю КНР, что его слова являются "не угрозой, а наблюдением".

Байден не уточнил, когда именно произошла его беседа с Си. Лидеры Китая и России встречались в Москве в марте, а также приняли участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в онлайн-формате в июле.

Угроза ударов с БПЛА в 5 областях Украины

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В Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Черкасской областях существует угроза применения Россией ударных беспилотных летательных аппаратов, сообщили Воздушные силы Украины. Украинские военные призвали жителей находиться в укрытиях.

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи. "Расширение оборонных возможностей Украины даст новые инструменты по деоккупации нашей земли и приближению мира", - написал глава украинского государства в Twitter.

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За прошедшие сутки российские войска совершили 18 обстрелов приграничных территорий Сумской области, заявила военная администрация региона. Украинская сторона зафиксировала 111 взрывов в 7 общинах. Власти региона не сообщили о пострадавших, указав лишь, что в Краснопольской общине повреждена линия электропередачи.

Президент Турции: Украина заслуживает членства в НАТО

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Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Presidency of Turkey/AFP

Украина заслуживает членства в НАТО, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле. Слова главы турецкого государства прозвучали за считанные дни до саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе, на котором, как стало известно, Киев все же не получит приглашение вступить в НАТО.

Турция продолжит прилагать усилия для окончания войны путем переговоров, заявил Эрдоган. Кроме того, Анкара надеется на продление Черноморской зерновой инициативы, указал турецкий лидер. Срок действия соглашения об экспорте зерна, участниками которого являются Россия, Турция, Украина и ООН, истекает 17 июля.

Президент России Владимир Путин в августе посетит Турцию, отметил Эрдоган. Главы государств обсудят обмен пленными между РФ и Украиной, добавил турецкий лидер. Этот же вопрос Эрдоган затронул и на встрече с Зеленским.

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Германия передала Украине новую партию военной помощи, следует из реестра на сайте правительства ФРГ. В новый пакет вошли еще один мост для мостоукладчика Biber и еще один мостоукладчик, одна бронированная инженерная машина Dachs, 3 полуприцепа и 6 большегрузных автомобилей HX81, а также 2 датчика для защиты от беспилотных летательных аппаратов и 3 генератора шумовых испульсов.

Хроника событий 7 июля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 7 июля 00.00 - 13.59 >>>

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