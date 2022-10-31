При обрушения моста в Индии погибли не менее 140 человек

В индийском городе Морби во время праздника обрушился пешеходный мост, который был открыт несколько дней назад после реконструкции. В момент происшествия на нем находились более 500 человек.

Подвесной пешеходный мост над рекой Мачху (штат Гуджарат) рядом с городом Морби в Индии обрушился в воскресенье, 30 октября, в результате чего погибли более 140 человек. Большинство жертв - женщины и дети, заявил представитель полиции Ашок Кумар Ядав. В больнице остаются более 10 пострадавших, еще двое числятся пропавшими без вести.

Обрушение моста, который недавно открыли после реконструкции, произошло во время празднования фестиваля света "Давали". На нем собрались более 500 человек. Один из очевидцев крушения рассказал, что мост был полностью заполнен людьми. "Тросы оборвались, и в считанные секунды мост обрушился. Люди падали друг на друга в реку", - рассказал свидетель происшествия. На видео, распространенном СМИ, видно, как люди держатся за остатки конструкций или пытаются в темноте плыть к берегу. Большинство погибших утонули, сообщает агентство AFP со ссылкой на представителя местных властей.

Полиция начала проверку компании, проводившей реконструкцию моста

Мост через реку Мачху был построен во времена британской колонизации и сейчас это популярная туристическая достопримечательность. Несколько дней назад он был открыт после 7-месячной реконструкции. По словам Ашока Кумар Ядава, власти штата создали комиссию из пяти человек для расследования происшествия. Полиция начала проверку строительной компании, которая проводила работы. По данным индийского телеканала NDTV, мост был открыт для эксплуатации без сертификата безопасности.

Премьер министр Индии Нарендра Моди, который в момент происшествия находился в родном штате Гуджарат, распорядился предоставить помощь родственникам погибших и пострадавшим в результате падения моста. Пострадавшие должны получить всю возможную помощь , заявила администрация премьера в Twitter.

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