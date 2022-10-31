  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Поисковые работы после крушения моста в Индии
Поисковые работы после крушения моста в ИндииФото: Sam Panthaky/AFP
КатастрофыИндия

При обрушения моста в Индии погибли не менее 140 человек

Александра Левина
44 мин. назад

В индийском городе Морби во время праздника обрушился пешеходный мост, который был открыт несколько дней назад после реконструкции. В момент происшествия на нем находились более 500 человек.

https://p.dw.com/p/4Isv6

Подвесной пешеходный мост над рекой Мачху (штат Гуджарат) рядом с городом Морби в Индии обрушился в воскресенье, 30 октября, в результате чего погибли более 140 человек. Большинство жертв -  женщины и дети, заявил представитель полиции Ашок Кумар Ядав. В больнице остаются более 10 пострадавших, еще двое числятся пропавшими без вести.

Обрушение моста, который недавно открыли после реконструкции, произошло во время празднования фестиваля света "Давали". На нем собрались более 500 человек. Один из очевидцев крушения рассказал, что мост был полностью заполнен людьми. "Тросы оборвались, и в считанные секунды мост обрушился. Люди падали друг на друга в реку", - рассказал свидетель происшествия. На видео, распространенном СМИ, видно, как люди держатся за остатки конструкций или пытаются в темноте плыть к берегу. Большинство погибших утонули, сообщает агентство AFP со ссылкой на представителя местных властей. 

Полиция начала проверку компании, проводившей реконструкцию моста  

Мост через реку Мачху был построен во времена британской колонизации и сейчас это популярная туристическая достопримечательность. Несколько дней назад он был открыт после 7-месячной реконструкции. По словам Ашока Кумар Ядава, власти штата создали комиссию из пяти человек для расследования происшествия. Полиция начала проверку строительной компании, которая проводила работы. По данным индийского телеканала NDTV, мост был открыт для эксплуатации без сертификата безопасности. 

Премьер министр Индии Нарендра Моди, который в момент происшествия находился в родном штате Гуджарат, распорядился предоставить помощь родственникам погибших и пострадавшим в результате падения моста. Пострадавшие должны получить всю возможную помощь, заявила администрация премьера в Twitter.

Смотрите также:

Катастрофа в Индии: DW Новости

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Твит премьер-министра Индии

twitter.com
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Фото из архива: дым от ракетных ударов по Украине

Россияне нанесли ракетные удары по многим регионам Украины

Конфликты3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - "победитель президентских выборов в Бразилии Лула да Силва" держит в руках развивающийся флаг своей страны, символы которого трансформированы в серп и молот.

Избранный президент Бразилии да Силва: дело левых побеждает!

Избранный президент Бразилии да Силва: дело левых побеждает!

Политика1 ч. назад
external

Немецкий эксперт: Путин уничтожил автопром России

Немецкий эксперт: Путин уничтожил автопром России

Экономика и бизнес24 ч. назад05:17 мин.
Премьер-министр Джорджа Мелони

Лидеры правых популистов - женщины: это рецепт успеха?

Лидеры правых популистов - женщины: это рецепт успеха?

Политика30 октября 2022 г.
Беженцы из Украины в Котбусе, 2022 год

Прием украинских беженцев - непростая задача для городов ФРГ

Прием украинских беженцев - непростая задача для городов ФРГ

Общество30 октября 2022 г.
Судно Star Helena с украинским зерном покидает порт Одессы

Срыв РФ "зерновой сделки" и другие события 248-го дня войны

Срыв РФ "зерновой сделки" и другие события 248-го дня войны

Конфликты29 октября 2022 г.
Иранская женщина без хиджаба участвует в протестах в Тегеране, 28 сентября 2022 года

"Хотим нормальной жизни". Почему иранки выходят на протесты

"Хотим нормальной жизни". Почему иранки выходят на протесты

Права человека29 октября 2022 г.
На главную страницу