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В результате нападения в Ноттингеме убиты три человека

Ольга Лебедева
2 ч. назад

В английском городе в 200 км от Лондона обнаружены трое погибших, еще три человека пострадали при попытке наезда грузовика. Полиция полагает, что все инцидента связаны между собой.

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Полиция и заграждения в центре Ноттингема
После инцидентов в центре НоттингемаФото: Jacob King/dpa/picture alliance

В английском Ноттингеме убиты три человека, еще трое пострадали при попытке наезда, совершенной водителем фургона, сообщила полиция во вторник, 13 июня. По подозрению в убийстве задержан 31-летний мужчина.

Три инцидента в Ноттингеме

По данным полиции, сначала ранним утром на одной из улиц в центре 340-тысячного города в 200 км к северу от Лондона были обнаружены тела двух убитых. После этого полицию вызвали на другое место неподалеку от первого, где мужчина попытался совершить наезд на трех человек, пострадавшие были доставлены в больницу. Затем неподалеку от центра города обнаружен еще один убитый.

"Мы полагаем, что все три инцидента связаны между собой", - заявила комиссар полиции Ноттингема Кейт Мейнелл. О деталях и возможных мотивов преступника пока не сообщается. По словам Мейнелл, продолжается расследование.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поблагодарил спасательные службы и полицию за их работу и выразил соболезнования близким погибших.

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