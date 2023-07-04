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В ходе атаки на пешеходов в Тель-Авиве есть пострадавшие

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Неизвестный наехал на пешеходов на севере Тель-Авива, ранены не менее пяти человек. Армия обороны Израиля продолжает масштабную операцию на Западном берегу реки Иордан.

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На месте атаки на пешеходов в Тель-Авиве
На месте атаки на пешеходов в Тель-АвивеФото: Amir Cohen/REUTERS

Не менее пяти человек получили травмы в результате нападения в Тель-Авиве. На севере города во вторник, 4 июля, на пешеходов наехал автомобиль, в результате медицинская помощь оказана пяти пострадавшим, сообщили медики. По предварительным данным полиции, пострадали семь человек, при этом трое получили тяжелые ранения.

После совершения наезда на автомобиле на толпу людей преступник атаковал прохожих острым предметом, указал представитель правоохранительных органов. В полиции также сообщили, что нападавший "нейтрализован". Пока неясно, убит ли он.

Число погибших на Западном берегу возросло до 10

Между тем, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает масштабную антитеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан. Ранним утром 4 июля в палестинском городе Дженин было конфисковано несколько единиц оружия и военной техники, сообщили в командовании. Кроме того, по израильским данным, уничтожена подземная шахта, использовавшаяся для хранения взрывных устройств, а также "помещения террористических организаций".

Операция осложняется всеобщей забастовкой на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, к которой ранее призвали несколько палестинских организаций. Закрыты многие магазины и общественные учреждения, запланированы также акции протеста в нескольких населенных пунктах.

Тем временем возросло до 10 число погибших с начала данной операции, сообщило министерство здравоохранения в Рамалле. Кроме того, по этой информации, пострадали около 100 человек, 20 из них находятся в критическом состоянии.

Масштабная военная операция на Западном берегу

В ночь на 3 июля Армия обороны Израиля начала одну из самых масштабных за последние десятилетия военных операций на Западном берегу реки Иордан и заявила о нанесении ударов по террористическим формированиям. По заявлению ЦАХАЛ, удар был направлен на здание, где располагался командный центр базирующихся в Дженине военизированных формирований, а также склад оружия и взрывчатки. В заявлении израильских военных говорится, что они не станут бездействовать, "пока террористы продолжают причинять вред гражданскому населению, используя лагерь Дженин в качестве укрытия".

В городе Дженин расположен лагерь для беженцев, в котором проживают сотни боевиков различных палестинских военизированных формирований, в том числе радикального исламистского движения ХАМАС и группировки "Исламский джихад", многие из которых вооружены, указывает Reuters.

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