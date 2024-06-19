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В результате атаки РФ разрушено здание НИИ во Львове

Ольга Лебедева
19 июня 2024 г.

Россия атаковала беспилотниками запад Украины. В шести областях сбиты 19 из 21 БПЛА, заявили в ВСУ. В Львовской области пострадали два человека.

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Поврежденное здание во Львове
Последствия одной из атак БПЛА на Львов, фото из архиваФото: Roman Baluk/REUTERS

В результате российской атаки с применением беспилотников разрушено здание научно-исследовательского института во Львове. Об этом утром в среду, 19 июня, сообщили мэр города на западе Украины Андрей Садовый, а также руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий. 

"Обломки вражеских беспилотников во Львове повредили административное здание Государственного научно-исследовательского контрольного института ветеринарных препаратов и кормовых добавок. Обломки БПЛА разрушили крышу, стены и перекрытие второго этажа ориентировочно на площади 800 квадратных метров", - написал Козицкий в Telegram.

Повреждены жилые дома и офисное здание

Кроме того, в селе Мелехов в результате российской атаки поврежден многоэтажный жилой дом, в котором выбито 20 окон, а также офисное здание и пять домов в частном секторе, сообщил Садовый. По данным властей, ранены два человека - 70-летний охранник офисного здания, он госпитализирован в состоянии средней тяжести, а также 47-летний местный житель, которому оказали помощь на месте.

Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, в ночь на 19 июня российская армия атаковала шесть областей Украины, 21 беспилотник был запущен из российского Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае, а также с мыса Чауда в аннексированном РФ Крыму. ВСУ сбили 19 ударных дронов Shahed в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Львовской областях. В частности, во Львовской области уничтожены 5 из 5 российских БПЛА, указал в свою очередь Козицкий.

 

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