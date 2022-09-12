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Линии электропередачи в УкраинеФото: Mykola Tys/SOPA/ZUMA/picture alliance
КонфликтыУкраина

Удары РФ 11 сентября обесточили пять областей Украины

Ольга Лебедева
16 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 12 сентября.

https://www.dw.com/ru/v-rezultate-ataki-rf-na-infrastrukturu-ukrainy-byli-obestoceny-pat-oblastej/a-63086559

На 201-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 12 сентября (время московское).

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В результате массированного обстрела энергетической инфраструктуры Украины 11 сентября без электроснабжения оставались сотни тысяч украинцев в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Донецкой областях, сообщил в Facebook министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, минувшим вечером российские силы обстреляли Змиевскую ТЭС и три подстанции высокого напряжения, в результате чего были обесточены 40 подстанций разного напряжения, отключены две воздушные линии 750 кВ и пять воздушных линий 330 кВ. По предварительным данным, во время обстрелов погибли четыре энергетика, еще трое получили ранения.

Галущенко также сообщил о быстром восстановлении энергоснабжения. "Уже через 40 минут свет начал возвращаться в дома украинцев. Все основные линии были заживлены уже через 4,5 часа. Полностью восстановлено электроснабжение потребителям Полтавской, Донецкой области, сейчас еще остаются обесточенными на Сумщине 1,7 тысячи потребителей, на Днепропетровщине – около 3 тысяч, в Харьковской области - 12 000. Работы по восстановлению продолжаются", - написал он. По словам Галущенко, Киев принимает меры для противостояния подобным угрозам.

Хроника событий 12 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 11 сентября 14.00 - 23.59 >>>

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