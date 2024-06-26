В Республике Коми сошел с рельсов пассажирский поезд

Авария произошла на поезде, следовавшем из Воркуты в Новороссийск. Причиной аварии, вероятно, стало то, что железнодорожную насыпь размыло водой.

В Республике Коми сошли с рельсов девять вагонов пассажирского поезда № 511, следовавшего из Воркуты в Новороссийск, сообщили в российской железнодорожной компании РЖД в среду, 26 июня. Авария произошла на перегоне Инта-1 - Угольный. "К месту направлены оперативные службы. Принимаются меры по оказанию помощи пассажирам. Информация о пострадавших уточняется", - завила компания. Движение поездов на участке приостановлено.

Агентство ТАСС передает, что, по предварительным данным, погибших нет. Число пострадавших ещё будет уточняться, на данный момент их не менее 70. Агентство "Интерфакс", ссылаясь на источники в спасательных службах, сообщило, что с рельсов сошли девять из 14 вагонов. По предварительным данным, это произошло на фоне экстренного торможения состава. По словам одного из собеседников агентства, пострадавшим оказывают помощь.

Telegram-канал Baza причиной аварии стало то, что железнодорожную насыпь размыло водой.

На место аварии выехал глава Коми Владимир Уйба. В Следственном комитете заявили, что, по предварительной информации, погибших в результате аварии нет, информация о пострадавших уточняется. Ведомство возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

Всего в составе, по данным СМИ, находились 232 пассажира. Около 150 из них ехали в сошедших с рельсов вагонах.