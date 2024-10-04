В регионах России провели учения на случай ядерного удара

Во многих городах России состоялись учения по ликвидации последствий ядерного и химического заражения. Только на днях в стране провели массовую проверку систем оповещения населения.

Сразу в нескольких регионах России в пятницу, 4 октября, состоялись учения по гражданской обороне и ликвидации последствий ядерного и химического заражения, сообщил Telegram-канал Baza. Занятия прошли, в частности в Анапе, Ульяновске, Когалыме, Бузулуке, Снежинске и других городах.

Наибольшее внимание уделялось ликвидации последствий химического заражения. В качестве учебной вводной использовалась ситуация "применения противником воздушного ядерного удара по объектам инфраструктуры".

Всего два дня назад в России была проведена массовая проверка систем оповещения населения. Учения прошли в Химках, Омске, Перми, Самаре и ряде других городов.

Изменение ядерной доктрины России

Президент РФ Владимир Путин 25 сентября объявил, что Россия вносит изменения в ядерную доктрину и существенно расширяет список оснований для применения ядерного оружия. В числе прочего в документе появится положение, согласно которому агрессия любого государства "при поддержке ядерной державы" будет расцениваться как совместная атака на Россию.

Путин также предложил добавить в доктрину возможность применения ядерного оружия в случае получения достоверной информации о массированном запуске по России крылатых ракет и беспилотников.

Критика в адрес России

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал осудить "ядерную риторику" Путина и назвал изменения доктрины безответственными. С аналогичным заявлением выступил и комиссар ЕС по внешней политике Петер Стано, отметив, что "неприемлемое поведение" Путина, который, по его словам, не впервые разыгрывает ядерную карту, "показывает всему миру его истинное лицо".

Изменения в ядерной доктрине РФ были анонсированы на фоне сообщений, что Украина может получить разрешение на применение западных ракет для ударов вглубь России. В Кремле заявляли, что поправки можно считать сигналом союзникам Киева "о последствиях в случае их участия в нападении на РФ различными средствами, причем не обязательно ядерными".

Time: В Европе перестали реагировать на ядерные угрозы Путина

Между тем британский журнал Time пишет, что молодые политики в Европе не боятся ядерного оружия, которым им грозят в Кремле и Госдуме. "Не могу с уверенностью сказать, блеф это или нет. Но я считаю, что мы никогда не позволим человеку, который не уважает демократию, права человека и всё, во что мы верим, решать, что должны делать остальные", - заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, комментируя по просьбе издания распоряжение Путина изменить ядерную доктрину РФ.

Сдержанно относится к ядерной риторике Москвы и председатель Европарламента Роберта Метсола, которую Time спросил, стоит ли воспринимать всерьез угрозу спикера Госдумы Вячеслава Володина, написавшего в Telegram-канале "для сведения" евродепутатов: "До Страсбурга подлетное время ракеты "Сармат" - 3 минуты 20 секунд". "Если такая риторика будет звучать все чаще, нам следует быть к этому готовыми", - сказала Метсола.

По оценке журнала Time, для многих западных политиков Путин "стал походить на мальчишку, который слишком часто кричал "Волки!" (или в данном случае "Ядерное оружие!"), так что угрозы перестали их пугать".