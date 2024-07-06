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В реестр "иноагентов" в России внесены еще пять человек

Ася Миллер
6 июля 2024 г.

Перечень "иноагентов" в числе прочих пополнили петербургский муниципальный депутат и ЛГБТ-активист Сергей Трошин, а также журналисты Олеся Герасименко и Сергей Ежов.

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Здание министерства юстиции РФ в Москве (архивное фото)
Здание министерства юстиции РФ в Москве (архивное фото)Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/picture alliance

Министерство юстиции РФ в пятницу, 5 июля, внесло в реестр "иностранных агентов" еще пять человек, юриста Григория Вайпана, журналистов Олесю Герасименко и Сергея Ежова, бывшего муниципального депутата от партии "Яблоко" в Санкт-Петербурге Федора Уткина и петербургского мундепа от "Яблока", ЛГБТ-активиста Сергея Трошина. Все они, как утверждает Минюст, распространяли "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях".

Сергея Трошина обвиняют также в пропаганде ЛГБТ-отношений, а журналистов Герасименко и Ежова - в критике войны в Украине и распространении недостоверных сведений, "формировавших негативный образ" армии России. Кроме того, Сергей Ежов, как заявило министерство, "призывал к введению ограничительных мер в отношении граждан РФ".

В то же время из реестра "иноагентов" исключены - по причине их ликвидации - "Рязанское историко-просветительское и правозащитное общество "Мемориал" и союз общественных объединений "Российский исследовательский центр по правам человека".

Закон об "иноагентах" в России

Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году. С тех пор в проскрипционные списки были внесены несколько сотен организаций и физических лиц. Реестр физических лиц-"иноагентов" был запущен в начале апреля 2022 года, став четвертым подобным перечнем наряду со списком НКО-"иноагентов", СМИ-"иноагентов" и незарегистрированных организаций-"иноагентов".

С декабря 2022 года закон позволяет объявлять "иноагентами" тех, кто, по версии российских властей, получает "поддержку из-за рубежа", а также "находится под иностранным влиянием".

В марте 2024 года президент РФ  Владимир Путин подписал закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах "иностранных агентов" - на их сайтах, в их соцсетях, блогах и на других площадках. Новый закон также запрещает рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих "иноагентов". Всего на данный момент в реестре "иноагентов" значится 831 лицо.

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