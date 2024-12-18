РБ создает "обменный фонд", чтобы начать торг с Западом?

В Беларуси в заключении находится большое количество граждан западных стран, отбывающих наказание "за сотрудничество со спецслужбами иностранных государств" - об этом в эфире гостелеканала сообщил начальник следственного управления КГБ РБ Константин Бычек. Также он заявил, что иностранные спецслужбы "регулярно" предлагают обменять этих заключенных на граждан РБ, которые находятся в их тюрьмах. Однако, по словам Бычека, в странах Запада "нет граждан Республики Беларусь, которые сотрудничали с КГБ, осуждены за это и отбывают там наказание" и "мы никого не меняем".

Как и почему белорусский режим отказывается от тех, кто на него работал? Для чего Лукашенко десятки иностранных заложников? На кого или на что их может обменять Минск? Об этом - DW.

Более 60 человек, работавших на разведку РБ и РФ, задержали в Польше с 2016 года

В последние годы в СМИ не раз появлялась информация о задержании в странах ЕС белорусов, которых подозревали в сотрудничестве со спецслужбами Беларуси или России.

В октябре 2022-го суд в Риге приговорил гражданина РБ к восьми годам лишения свободы за шпионаж в пользу белорусской военной разведки, а также к надзору на три года. В 2016-2023 годах в Польше выявили 46 человек, сотрудничавших с российской или белорусской разведкой , из них 22 - после начала полномасштабной войны в Украине. В первой половине 2024 были задержаны еще 18 человек , которых подозревают в шпионаже в пользу Беларуси и России. Часть задержанных - граждане Беларуси.

В первой половине 2024 года по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами РБ и РФ в Польше было задержано 18 человек Фото: Fotolia/udra11

В сентябре 2024 года польский суд вынес приговор - два года и восемь месяцев лишения свободы - белоруске Дарье Остапенко, которая, как считает следствие, собирала информацию о белорусской оппозиции в Польше и передавала ее КГБ.

В ноябре 2024 польская прокуратура направила в суд дело в отношении 53-летнего белоруса Николая К., которого также обвиняют в шпионаже. Сообщалось, что он мог работать на белорусские спецслужбы в 2018-2023 годах. В Польше, по версии следствия, собирал информацию о перемещение военной техники, железнодорожной инфраструктуре об объекте Агентства внутренней безопасности и военном аэродроме в Бялой Подляске.

Минимум 19 иностранцев судили в РБ за "агентурную деятельность"

Представитель организации бывших белорусских силовиков BelPol Владимир Жигарь отмечает, что, как правило, белорусские силовики вербуют людей "на компромате" или с помощью шантажа. Собеседник допускает, что некоторые из задержанных за границей граждан РБ могли до конца не понимать, на кого они работают.

Представитель BelPol говорит, что спецслужбы РБ относятся к ним как "к расходному материалу", а после раскрытия и вовсе теряют к ним всякий интерес. По словам Жигаря, этих людей "списали" и не станут менять, к примеру, на белорусских политзаключенных.

В то же время представитель BelPol считает, что режим Лукашенко формирует "обменный фонд" из иностранных граждан, которых задерживают в РБ. По данным правозащитного центра "Вясна", после начала полномасштабной войны в Украине только за "агентурную деятельность" (ст. 358-1 УК РБ) в Беларуси судили минимуму 19 иностранцев . Это граждане Украины, Литвы, Латвии, Польши, Японии, Германии. В совокупности с другими статьями в общей сложности им назначили 135 лет заключения. Белорусское правозащитное сообщество считает эти суды политически мотивированными.

Ранее в правозащитном центре "Вясна" отмечали, что такие дела обычно рассматриваются в закрытом режиме и находятся под грифом секретности. В местах заключения иностранцы часто остаются без необходимой им поддержки, особенно когда речь идет об отбывании срока в колонии, где передачи разрешены только от родственников.

Зачем Минску иностранные заложники?

Владимир Жигарь предполагает, что за освобождение иностранных заложников белорусские власти могут требовать снятия западных санкций. "Европейцы очень сильно переживают за своих людей, которые задержаны в Беларуси, потому что любого европейского политика (…) могут призвать к ответу: что вы сделали для того, чтобы освободить этих людей? Но режим (Лукашенко - Ред.), когда задерживает того или иного европейца, пополняет "обменный фонд", чтобы со временем обменять этих людей на санкции", - рассуждает собеседник из BelPol.

Эксперт Финского института международных исследований Григорий Нижников полагает, что представитель КГБ РБ лукавит, когда говорит, что Беларусь никого не будет менять. По мнению Нижникова, в РБ видят в обмене граждан ЕС, задержанных в РБ, "потенциально самую лучшую возможность" для начала диалога с Западом.

Эксперт считает показательным опыт переговоров Минска с Польшей по поводу освобождения журналиста Анджея Почобута, осужденного в Беларуси на восемь лет лишения свободы, а также обмен заключенными между РФ и Западом, в который попал гражданин Германии Рико Кригер, приговоренный в Минске к смертной казни.

Эксперт считает, что сейчас эту тему подняли, потому что режим Лукашенко в отчаянии - в РБ пытались долгое время "как-то найти подходы к Западу", но это не работает. Теперь, по его словам, пускают в ход ядерные угрозы и заложников.

"Я думаю, для Минска, важнее всего, какое бы то ни было признание, тот факт, что тот же Вашингтон либо кто-то в Европе готов будет с ними вести переговоры, - говорит Нижников. - Они надеются, что как раз при Дональде Трампе появится такая возможность".