В районе ракетного завода в Удмуртии прогремел мощный взрыв

На Воткинском заводе производят ракеты "Тополь-М", "Искандер-М" и "Точка-У". В ЕДДС заявили, что взрыв произошел из-за испытания ракетных двигателей.

Мощный взрыв произошел в районе Воткинского завода близ Ижевска, где производят ракеты "Тополь-М", "Искандер-М" и "Точка-У". Об этом сообщило вечером в среду, 7 февраля, агентство ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Завьяловского района Удмуртии. Ранее в соцсетях распространились видео мощной вспышки на горизонте в районе Воткинского завода.

В ЕДДС утверждают, что это результат "планового испытания ракетных двигателей", а в Telegram-канале МЧС Удмуртии говорится: "На территории Удмуртской Республики чрезвычайных и нештатных ситуаций не зарегистрировано, социально значимых происшествий не произошло".

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