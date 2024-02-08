В районе ракетного завода в Удмуртии прогремел мощный взрыв

В районе ракетного завода в Удмуртии прогремел мощный взрыв8 февраля 2024 г.
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Мощный взрыв произошел в районе Воткинского завода близ Ижевска, где производят ракеты "Тополь-М", "Искандер-М" и "Точка-У". Об этом сообщило вечером в среду, 7 февраля, агентство ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Завьяловского района Удмуртии. Ранее в соцсетях распространились видео мощной вспышки на горизонте в районе Воткинского завода.
В ЕДДС утверждают, что это результат "планового испытания ракетных двигателей", а в Telegram-канале МЧС Удмуртии говорится: "На территории Удмуртской Республики чрезвычайных и нештатных ситуаций не зарегистрировано, социально значимых происшествий не произошло".
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